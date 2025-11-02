ദുബായ്: ദുബായ് മദീന മാളിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ കേരള ഗോൾഡ് & ഡയമണ്ട്സിന്റെ മെഗാ ലോഞ്ച് ഈ മാസം 9 ന് നടക്കുമെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഗായകനും വ്ളോഗറുമായ ഹനാൻ ഷാ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയാകും. കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുനവ്വറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സോഫ്റ്റ് ലോഞ്ച് നിർവഹിച്ചു.
ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കളായ മലയാളി വ്യവസായികളുടെ കൂട്ടായ സംരംഭമാണ് കേരള ഗോൾഡ് & ഡയമണ്ട്സ്.യു എ ഇ യുടെ സ്വർണാഭരണ വിപണിയിൽ സാന്നിധ്യമറിയിക്കാൻ കേരള ഗോൾഡ് & ഡയമണ്ട്സിന് കഴിഞ്ഞതായി ചെയർമാൻ മുസ്തഫ നിസാമി പറഞ്ഞു. 2030-നകം 15 ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ തുറക്കുകയും ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുകയുമാണ് ലക്ഷ്യം.
അടുത്ത ഷോറൂം ഉടൻ തന്നെ അബുദാബി മുസഫ ഷാബിയയിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ അബ്ദുൽ വാഹിദ് അറിയിച്ചു. നിലവിലെ സ്വർണവിലയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്കിടയിലും, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് കളക്ഷനുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതായി സിഇഒ നവാസ് ഹഫാരി പറഞ്ഞു.