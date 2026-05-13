Business

സംസ്ഥാനത്ത് കുതിച്ചു കയറി സ്വർണവില; പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 10,000 ത്തിലധികം രൂപയുടെ വർധന

സ്വർണത്തിന്‍റെയും വെള്ളിയുടെയും ഇറക്കുമതി തീരുവ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കുത്തനെ വർധിപ്പിച്ചതാണ് സ്വർണവിലയിലെ ഈ കുതിപ്പിന് കാരണം
kerala gold rate 13-05-2026

സംസ്ഥാനത്ത് കുതിച്ചു കയറി സ്വർണവില; പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 10,000 ത്തിലധികം രൂപയുടെ വർധന

file image

Updated on

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വൻ വർധന. ഗ്രാമിന് 1,275 രൂപ വർധിച്ച് 15,390 രൂപയിലെത്തി. പവൻ വിലയിൽ 10,200 രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്. ആദ്യമായാണ് ഇത്രയധികം രൂപ ഒറ്റയടിക്ക് വർധിക്കുന്നത്. ഇതോടെ പവൻ വില 1,23,120 രൂപയായി. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്.

സ്വർണത്തിന്‍റെയും വെള്ളിയുടെയും ഇറക്കുമതി തീരുവ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കുത്തനെ വർധിപ്പിച്ചതാണ് സ്വർണവിലയിലെ ഈ കുതിപ്പിന് കാരണം. പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്ന് വിദേശനാണ്യ ശേഖരത്തിലുണ്ടായ കുറവ് പരിഹരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. സ്വർണത്തിന്‍റെയും വെള്ളിയുടെയും ഇറക്കുമതി തീരുവ 6 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 15 ശതമാനമായാണ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബുധനാഴ്ച മുതൽ പുതിയ നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.

kerala
gold
gold rate
Gold price hike
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com