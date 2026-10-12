AI generated summary, newsroom reviewed
കേരളത്തിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖല അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുകാലത്ത് സ്ഥലമോ വീടോ കണ്ടെത്താൻ പത്രപരസ്യങ്ങളെയും ബ്രോക്കർമാരെയും പരിചയക്കാരെയും നേരിട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങളെയുമായിരുന്നു ആളുകൾ പ്രധാനമായും ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന്, ഒരു വസ്തു വാങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് ആളുകൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഓൺലൈനിൽ തെരയുക എന്നതാണ്. ഈ മാറ്റത്തിനൊപ്പം, വസ്തു ഉടമകൾക്ക് മികച്ച ഉപയോക്താക്കളെ കണ്ടെത്താനും, ഏജന്റുമാർക്ക് കൂടുതൽ ലീഡുകൾ ലഭിക്കാനും, ബിൽഡർമാർക്കും ഡെവലപ്പർമാർക്കും പ്രോജക്റ്റുകൾ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും, വാങ്ങുന്നവർക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്താനും കഴിയുന്ന ഒരു സമഗ്ര ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ആവശ്യകത വർധിച്ചുവരികയാണ്. ഈ ആവശ്യകതയ്ക്കുള്ള പുതിയ പരിഹാരമായാണ് KeralaPlots.com രംഗത്തെത്തുന്നത്.
സാധാരണ ഒരു ലിസ്റ്റിങ് വെബ്സൈറ്റിനപ്പുറം, വാങ്ങൽ, വിൽപ്പന, വാടക, ലീസ്, പ്രൊമോഷൻ, ഏജന്റ് നെറ്റ്വർക്കിങ്, പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾ, ധനകാര്യ ആസൂത്രണം തുടങ്ങിയവ ഒറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് KeralaPlots.com ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. റസിഡൻഷ്യൽ പ്ലോട്ടുകൾ, വില്ലകൾ, അപ്പാർട്മെന്റുകൾ, വാണിജ്യ വസ്തുക്കൾ, കാർഷിക ഭൂമി, വ്യാവസായിക വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാർന്ന വിഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.
ലൊക്കേഷൻ, ബജറ്റ്, വലുപ്പം, മാപ്പ് അധിഷ്ഠിത തെരച്ചിൽ തുടങ്ങിയ ഫിൽറ്ററുകളിലൂടെ തെരച്ചിൽ എളുപ്പമാക്കുന്നതിനൊപ്പം, സ്വാഭാവിക ഭാഷയിൽ ആവശ്യം വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന എഐ പവർഡ് സെർച്ച് സൗകര്യവും ഭാവിയിൽ വികസിപ്പിക്കാനാകും. വെരിഫൈഡ് ലിസ്റ്റിങുകൾക്കും ഏജന്റ് വെരിഫിക്കേഷനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം, വസ്തു വാങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് പരിശോധിക്കേണ്ട രേഖകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗൈഡുകളും പതിവ് ചോദ്യങ്ങളും നൽകുന്നു.
വസ്തു ഉടമകൾക്ക് കൂടുതൽ ദൃശ്യതയും, ഏജന്റുമാർക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ഡിജിറ്റൽ ഐഡന്റിറ്റിയും, ബിൽഡർമാർക്ക് പ്രോജക്റ്റ് പ്രദർശന അവസരവും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കുന്നു. ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ, ബ്ലോഗുകൾ, ഗൈഡുകൾ എന്നിവയിലൂടെ ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നോളജ് ഹബ് ആയും പ്ലാറ്റ്ഫോം വളരുന്നു.
വിദേശത്തുനിന്ന് നേരിട്ട് വസ്തുക്കൾ സന്ദർശിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രവാസി മലയാളികൾക്കും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം വലിയ സഹായമാകും. കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിന്റെ 14 ജില്ലകളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു സമഗ്ര നെറ്റ്വർക്കായി വളരുകയാണ് KeralaPlots.com-ന്റെ ലക്ഷ്യം.