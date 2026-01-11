ഒരേ സമയം രണ്ട് ടെയ്ക്ക് ഓഫ്: വികസനക്കുതിപ്പിന് കൊച്ചി വിമാനത്താവളം

നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെ കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി സിയാൽ (CIAL) പുതിയ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയാറാക്കുന്നു. അടുത്ത 25 വർഷത്തെ വളർച്ച മുൻകൂട്ടി കണ്ട് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയിൽ രണ്ടാം റൺവേ, അത്യാധുനിക എടിസി ടവർ, പുതിയ പാസഞ്ചർ-കാർഗോ ടെർമിനലുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
കൊച്ചി: കേരളത്തിന്റെ വ്യോമഗതാഗത ഭൂപടത്തിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്കൊരുങ്ങി നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം. വരും തലമുറയെക്കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ബൃഹത്തായ വികസന പദ്ധതികൾക്കായി സിയാൽ (CIAL) മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയാറാക്കുന്നു.
അടുത്ത 25 വർഷത്തെ വളർച്ച മുന്നിൽക്കണ്ടാണ് ഈ വമ്പൻ പദ്ധതി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടാം റൺവേ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ യാഥാർഥ്യമാകും. പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖ തയാറാക്കാൻ ആഗോളതലത്തിൽ പരിചയസമ്പന്നരായ കൺസൽറ്റൻസികളെ തേടി സിയാൽ ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ പ്രധാനമായും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ്:
രണ്ടാം റൺവേയും ടാക്സി ബേയും: വർധിച്ചുവരുന്ന വിമാന ഗതാഗതം സുഗമമാക്കാൻ പുതിയ റൺവേയും ടാക്സി ബേയും പരിഗണനയിൽ.
പുതിയ എടിസി ടവർ: അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയോടെയുള്ള എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ടവറും അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങളും.
ടെർമിനൽ വികസനം: പുതിയ പാസഞ്ചർ ടെർമിനലുകൾക്കൊപ്പം കാർഗോ കോംപ്ലക്സും വിപുലീകരിക്കും. നിലവിൽ കാർഗോ ശേഷി 1.25 ലക്ഷം മെട്രിക് ടണ്ണായി സിയാൽ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മൾട്ടി മോഡൽ കണക്റ്റിവിറ്റി: വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള യാത്രാസൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വിവിധ ഗതാഗത മാർഗങ്ങളെ കോർത്തിണക്കും.
ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്: സിയാലിന്റെ കൈവശമുള്ള ഭൂമിയിൽ കൂടുതൽ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും പാർക്കിങ് സംവിധാനങ്ങളും അപ്രോച്ച് റോഡുകളും നിർമിക്കും.
പത്ത് മാസത്തിനുള്ളിൽ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയാറാക്കാനാണ് കൺസൽറ്റൻസിക്ക് നൽകുന്ന സമയം. ഇതോടെ ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ വികസനത്തിന്റെ പൂർണരൂപം പുറത്തുവരും.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് റെക്കോർഡ് ലാഭവിഹിതമായ 79.82 കോടി രൂപ കൈമാറിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് സിയാൽ ഈ പുതിയ വികസന വാർത്തയുമായി എത്തുന്നത്. കൊച്ചിയുടെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറ്റുന്ന ഈ പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രധാന വിമാനത്താവളമെന്ന പദവി നെടുമ്പാശ്ശേരിക്ക് കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കാം.