മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും പ്രവാസി മലയാളികൾക്കും കെഎസ്എഫ്ഇയിൽ പ്രത്യേക സേവന കൗണ്ടറുകൾ

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തൃശൂർ: കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ പൊതുമേഖലാ ധനകാര്യ സ്ഥാപനമായ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ് (കെഎസ്എഫ്ഇ), ഉപയോക്തൃ സേവനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവും സൗകര്യപ്രദവുമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും പ്രവാസി മലയാളികൾക്കും (NRI) പ്രത്യേക സേവന കൗണ്ടറുകൾ ആരംഭിച്ചു.
ഈ കൗണ്ടറുകളിലൂടെ ശാഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കും. കൂടുതൽ വേഗത്തിലും സൗകര്യപ്രദമായും സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ഈ സംവിധാനം സഹായകരമാകും. ഉപയോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സേവനങ്ങൾ ലളിതമാക്കുന്നതിനും, എല്ലാവർക്കും മെച്ചപ്പെട്ട ഉപയോക്തൃ അനുഭവം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള കെഎസ്എഫ്ഇയുടെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ സംരംഭമെന്ന് കെഎസ്എഫ്ഇ മാനേജിങ് ഡയറക്റ്റർ അഭിലാഷ് പി.എൻ. അറിയിച്ചു.
മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും പ്രവാസി മലയാളികൾക്കും കൂടുതൽ സൗഹൃദപരവും കാര്യക്ഷമവുമായ സേവനാന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുന്നതിലൂടെ, ഉപയോക്തൃ കേന്ദ്രീകൃത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുകയാണ് കെഎസ്എഫ്ഇ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.