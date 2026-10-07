21 കോടി സഞ്ചാരികൾക്ക് പിന്നാലെ ₹1,100 കോടിയുടെ നിക്ഷേപം: ലോകത്തെ ക്ഷണിച്ച് മധ്യപ്രദേശ്

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ഭോപ്പാൽ: ഒരു വർഷത്തിൽ 21.05 കോടി സഞ്ചാരികൾ, 57 ശതമാനം വർധന. ഈ റെക്കോർഡ് തിരക്കിനെ ആഗോള നിക്ഷേപമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് മധ്യപ്രദേശ്. ഏഴാമത് മധ്യപ്രദേശ് ട്രാവൽ മാർട്ടിന് (MPTM) ചൊവ്വാഴ്ച ഭോപ്പാലിലെ മിന്റോ ഹാളിൽ തുടക്കമാകും. മുഖ്യമന്ത്രി ഡോ. മോഹൻ യാദവ് നാലുദിവസത്തെ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
34 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നൂറിലധികം വിദേശ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാർ ഉൾപ്പെടെ 600-ലധികം പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കും. ബ്രിട്ടനും ജർമനിയും മുതൽ ജപ്പാനും കെനിയയും മെക്സിക്കോയും വരെ ഇതിലുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 15-ലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഓപ്പറേറ്റർമാരും എത്തുന്നു, കേരളവും അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ഷെഡ്യൂളിങ് സംവിധാനത്തിലൂടെ 10,000-ലധികം B2B കൂടിക്കാഴ്ചകളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഹോട്ടൽ, റിസോർട്ട്, ഹോംസ്റ്റേ, സാഹസിക ടൂറിസം രംഗത്തെ 355 പ്രാദേശിക സംരംഭകരുമായി വാങ്ങലുകാർക്ക് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാം.
നിക്ഷേപമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം. ₹1,100 കോടിയിലധികം മൂല്യമുള്ള നിക്ഷേപ നിർദേശങ്ങളും കരാറുകളും അന്തിമമാക്കും. 14 ഹോട്ടൽ, വെൽനസ്, ഇക്കോ-ടൂറിസം പദ്ധതികൾക്കായി ₹252 കോടിയുടെ ലെറ്റർ ഓഫ് അവാർഡ് കൈമാറും. സീഹോർ ജില്ലയിലെ രാമഗഢിൽ ഗോൾഫ് കോഴ്സ്, ഗോൾഫ് വില്ലകൾ, വെൽനസ് റിസോർട്ട്, ലക്ഷ്വറി ഹോട്ടൽ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ₹848.40 കോടിയുടെ കരാർ ടൂറിസം ബോർഡും എ.ആർ.എം. ഫുഡ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡും ഒപ്പിടും. ഇതിലൂടെ ഏകദേശം 920 പേർക്ക് നേരിട്ട് തൊഴിൽ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ടൂറിസ്റ്റ് വാഹന ഡ്രൈവർമാർക്ക് IITTM ഗ്വാളിയോറുമായി ചേർന്നുള്ള പരിശീലനം, ഗ്രാമീണ ഹോംസ്റ്റേകളെ ആഗോള ബുക്കിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കൽ, റോയൽ എൻഫീൽഡുമായി ചേർന്നുള്ള ബൈക്ക് റൂട്ടുകൾ, 100 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 1,000 AI ക്യൂആർ ബോർഡുകൾ, ഓർച്ചയുടെ യുനെസ്കോ നാമനിർദേശത്തിനുള്ള പദ്ധതി തുടങ്ങി 12 ധാരണാപത്രങ്ങളും ഒപ്പിടും.
മധ്യപ്രദേശിനെ 'ഇന്ത്യയുടെ വന്യജീവി തലസ്ഥാനം' ആയി ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാനും 2030-ഓടെ രാജ്യത്തെ മുൻനിര സാഹസിക ടൂറിസം കേന്ദ്രമാക്കാനുമാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ജ്യോതിർലിംഗങ്ങളുടെ VR ദർശനവും മില്ലറ്റ് വിഭവങ്ങളുള്ള 'മാം കി രസോയി' കൗണ്ടറും വേദിയിലുണ്ട്. ഒക്റ്റോബർ 10-ന് രാവിലെ 10:30 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 വരെ പ്രദർശനം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി കാണാം. പരിപാടിക്കുശേഷം 200-ലധികം വിദഗ്ധർക്കായി 16 FAM യാത്രകളും നടത്തും.