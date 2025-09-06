Business

സെപ കരാർ: ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ്​ കൗൺസിലുമായി ചർച്ച നടത്തി യുഎഇ വ്യാപാര മന്ത്രി

ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലെ എണ്ണയിതര വ്യാപാരം 2024ൽ 65ശതകോടി ഡോളറിൽ എത്തിച്ചേർന്നതായി ഡോ. ഥാനി അൽ സയൂദി വ്യക്​തമാക്കി.
SEPA agreement: UAE Trade Minister holds talks with Indian Business Council

സെപ കരാർ: ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ്​ കൗൺസിലുമായി ചർച്ച നടത്തി യുഎഇ വ്യാപാര മന്ത്രി

Updated on

അബുദാബി: ഇന്ത്യയും യുഎഇയും തമ്മിൽ ഒപ്പുവെച്ച സമഗ്ര സാമ്പത്തിക സഹകരണ കരാർ(സെപ) വഴിയുള്ള നേട്ടം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള വഴികൾ യുഎഇ വിദേശവ്യാപാര മന്ത്രി ഡോ. ഥാനി ബിൻ അഹമ്മദ്​ അൽ സയൂദിയും ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ്​ കൗൺസിലും ചർച്ച ചെയ്തു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലെ എണ്ണയിതര വ്യാപാരം 2024ൽ 65ശതകോടി ഡോളറിൽ എത്തിച്ചേർന്നതായി ഡോ. ഥാനി അൽ സയൂദി വ്യക്​തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച്​ 19.7ശതമാനം വളർച്ചയാണ്​ ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൃഷി, പുനരുപയോഗ ഊർജം, ലോജിസ്റ്റിക്സ്​ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറന്ന കരാർ, സ്വകാര്യ മേഖലയുമായുള്ള പങ്കാളിത്തവും ശക്​തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്​

India
UAE

Trending

No stories found.

Latest News

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com