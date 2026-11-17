AI generated summary, newsroom reviewed
തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖം സമുദ്രമേഖലയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഷിപ്പിങ്, ലോജിസ്റ്റിക്സ് രംഗത്ത് മേഖലയുടെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന അനുബന്ധ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ, പ്രധാന തുറമുഖത്തിനപ്പുറത്തേക്കു നോക്കുകയാണ് കേരളം.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി, ഷിപ്പിങ്, ചരക്കുനീക്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന പുതിയ സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കാൻ ഉന്നത സർക്കാർ, തുറമുഖ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംഘം വിഴിഞ്ഞം-കോവളം മൈനർ തുറമുഖവും വലിയതുറയും സന്ദർശിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറിയും തുറമുഖ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുമായ ഡോ. രത്തൻ യു. ഖേൽക്കർ, വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ സീപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് (വിഐഎസ്എൽ) മാനേജിങ് ഡയറക്റ്റർ ജെറോമിക് ജോർജ് എന്നിവരാണ് സന്ദർശനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. കേരള മാരിടൈം ബോർഡ് (കെഎംബി), വിഐഎസ്എൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.
വിഴിഞ്ഞം-കോവളം മൈനർ തുറമുഖത്ത്, ഈ മേഖലയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങളുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ ഒരു സർവീസ് ഹാർബർ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയിലായിരുന്നു ശ്രദ്ധ.
അന്താരാഷ്ട്ര കിഴക്ക്-പടിഞ്ഞാറൻ ഷിപ്പിങ് പാതയിൽനിന്ന് ഏകദേശം 10 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെയുള്ള വിഴിഞ്ഞത്തിന്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ സമുദ്ര ഇടനാഴികളിലൊന്നിനു സമീപമാണെന്ന നേട്ടമുണ്ട്. നിലവിലുള്ള മൈനർ തുറമുഖം, ഇവിടെ എത്തുന്നതോ ഇതുവഴി കടന്നുപോകുന്നതോ ആയ കപ്പലുകൾക്ക് സേവനം നൽകാൻ കൂടുതൽ മെച്ചമായി ഉപയോഗിക്കാനാകുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കരുതുന്നു.
നിർദിഷ്ട സർവീസ് ഹാർബറിൽ കപ്പലുകളിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കൽ, അറ്റകുറ്റപ്പണിയും പരിപാലനവും, ഉപകരണങ്ങളും അവശ്യ സാധനങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യൽ, ജീവനക്കാരെ മാറ്റൽ, കപ്പലുകൾക്ക് താത്കാലിക നങ്കൂരമിടൽ എന്നീ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനാകും.
കേരള മാരിടൈം ബോർഡിന്റെ ഭരണ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള തുറമുഖത്തെ നിലവിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളും സംഘം പരിശോധിച്ചു. നിർദിഷ്ട 'മിഷൻ സമുദ്ര' പദ്ധതിക്കു കീഴിലുള്ള വികസന സാധ്യതകളും പരിശോധിച്ചു. വിഴിഞ്ഞത്ത് കെഎംബിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമി വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പരിഗണിക്കുന്നു.
പ്രധാന തുറമുഖത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങളിൽ അധിക സമ്മർദം ചെലുത്താതെ കപ്പലുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന, അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തോടു ചേർന്ന ഒരു സമുദ്ര സേവന കേന്ദ്രം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ആശയം.
രണ്ടാമത്തെ സന്ദർശനം വലിയതുറയിലായിരുന്നു. കടലാക്രമണത്തിൽ ഭാഗികമായി തകർന്ന നിലവിലുള്ള പിയറിന്റെ അവസ്ഥ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ചു. ഇവിടെ വെയർഹൗസുകളും മറ്റ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് സൗകര്യങ്ങളുമടങ്ങിയ എയർ-സീ ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റ് ഹബ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സാധ്യതയായിരുന്നു ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം. നിർദിഷ്ട ഹബ്, വ്യോമ-സമുദ്ര ഗതാഗത ശൃംഖലകൾക്കിടയിലെ ചരക്കുനീക്കം സുഗമമാക്കുകയും, തലസ്ഥാന മേഖലയിൽ വ്യാപാര, ലോജിസ്റ്റിക്സ് രംഗത്ത് പുതിയ സാധ്യതകൾ തുറക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. നിലവിലുള്ള പിയറിനുണ്ടായ നാശനഷ്ടവും, സൗകര്യം സുരക്ഷിതമായും സുസ്ഥിരമായും വികസിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിലയിരുത്തി. വെയർഹൗസുകളും അനുബന്ധ ലോജിസ്റ്റിക്സ് സൗകര്യങ്ങളും സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും പരിശോധിച്ചതായി വാർത്താക്കുറിപ്പ് പറയുന്നു.
ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ കേരളത്തിൽ സംയോജിത സമുദ്ര-ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആവാസവ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കാനും, വ്യോമ-സമുദ്ര വ്യാപാര, ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റ് ശൃംഖലയിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമാക്കാനും സഹായിക്കുമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രതീക്ഷ. നിർദേശങ്ങൾ നിലവിൽ വിലയിരുത്തൽ ഘട്ടത്തിലാണ്; രണ്ടിടത്തെയും ലഭ്യമായ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളും വികസന സാധ്യതകളും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ചുവരുന്നു.
AI generated summary, newsroom reviewed