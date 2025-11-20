Business

ആഗോള നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കാൻ യുഎഇയുടെ 'ദേശീയ നിക്ഷേപ ഫണ്ട്'

ആകർഷകമായ സാമ്പത്തിക പാക്കേജുകൾ വഴി രാജ്യത്തേക്ക് നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം (FDI) പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്​ ലക്ഷ്യം
ആകർഷകമായ സാമ്പത്തിക പാക്കേജുകൾ വഴി രാജ്യത്തേക്ക് നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം (FDI) പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്​ ലക്ഷ്യം

ആഗോള നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കാൻ യുഎഇയുടെ 'ദേശീയ നിക്ഷേപ ഫണ്ട്'

Updated on

ദുബായ്: ആഗോള നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുന്നതിന് യുഎഇ 'ദേശീയ നിക്ഷേപ ഫണ്ട്' സംരംഭം തുടങ്ങുന്നു. ദുബായ് എയർഷോയുടെ ഭാഗമായി ചേർന്ന മന്ത്രിസഭ യോഗത്തിൽ യുഎഇ വൈസ്​ പ്രസിഡന്‍റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് ​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാഷിദ്​ അൽ മക്​തൂം ആണ്​ ഇതുസംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്​.

പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ 3670​ കോടി ദിർഹമിന്‍റെ മൂലധനം പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കും. ആകർഷകമായ സാമ്പത്തിക പാക്കേജുകൾ വഴി രാജ്യത്തേക്ക് നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം (എഫ്‌ഡിഐ) പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്​ ഇതിന്‍റെ ലക്ഷ്യം.

അതുവഴി 2031ഓടെ വാർഷിക എഫ്​.ഡി.ഐ നിക്ഷേപം 115 ശതകോടി ദിർഹമിൽ നിന്ന്​ 240 ശതകോടിയായി വർധിപ്പിക്കും. ഇതേ വർഷം തന്നെ ​മൊത്തം നീക്കിയിരിപ്പ്​ 800 ശതകോടിയിൽ 2.2 ലക്ഷം കോടി ദിർഹമായി ഉയർത്തും.

UAE
Foreign investment

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com