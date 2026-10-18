മിനിമം ബാലൻസ് ടെൻഷൻ വേണ്ട; സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളിലും സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട് എടുക്കാം | Video
സാധാരണ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഉയർന്ന മിനിമം ബാലൻസ് (Average Monthly Balance) നിലനിർത്താൻ കഴിയാത്തതുമൂലം ഉയർന്ന തുക പിഴയൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ പലർക്കും നേരിടാറുണ്ട്. ആക്സിസ് ബാങ്ക്, എച്ച്ഡിഎഫ്സി, ഐസിഐസിഐ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളിൽ സാധാരണ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് പ്രതിമാസം 5,000 മുതൽ 10,000 രൂപ വരെ മിനിമം ബാലൻസ് നിർബന്ധമാണ്.
എന്നാൽ, ആർബിഐ നിർദേശപ്രകാരം ഈ ബാങ്കുകളിലെല്ലാം തന്നെ 'ബിഎസ്ബിഡി' (BSBD) അക്കൗണ്ടുകൾ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാണ്!
ബിഎസ്ബിഡി അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ എടുക്കാം
ബാങ്ക് ശാഖ സന്ദർശിക്കുക: ഏതൊരു ബാങ്കിന്റെ ശാഖയിലും നേരിട്ടെത്തി 'Basic Savings Bank Deposit Account' (BSBDA) തുറക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാം.
പ്രത്യേക അപേക്ഷാ ഫോം: സാധാരണ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഫോമിന് പകരം ബിഎസ്ബിഡി അക്കൗണ്ടിനായുള്ള അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു നൽകുക.
നിലവിലുള്ള അക്കൗണ്ട് മാറ്റാം: നിങ്ങൾക്ക് ആ ബാങ്കിൽ ഉയർന്ന മിനിമം ബാലൻസ് ആവശ്യമുള്ള സാധാരണ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് ബിഎസ്ബിഡി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാൻ (Down-migrate/Convert) അപേക്ഷ നൽകാം.
ഒരു ബാങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് മാത്രം: ആർബിഐ നിബന്ധന അനുസരിച്ച് ഒരു ബാങ്കിൽ ഒരു ബിഎസ്ബിഡി അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ. കൂടാതെ, അതേ ബാങ്കിൽ മറ്റ് സാധാരണ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിഎസ്ബിഡി അക്കൗണ്ട് തുറന്ന് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
സീറോ ബാലൻസ്: അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനോ നിലനിർത്തുന്നതിനോ പ്രാരംഭ നിക്ഷേപമോ മിനിമം ബാലൻസോ ആവശ്യമില്ല. അക്കൗണ്ടിൽ പണം ഇല്ലെങ്കിലും പിഴ ഈടാക്കില്ല.
സൗജന്യ എടിഎം/ഡെബിറ്റ് കാർഡ്: റൂപേ (RuPay) ഡെബിറ്റ് കാർഡ് സൗജന്യമായി ലഭിക്കും.
സൗജന്യ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ്: മൊബൈൽ ബാങ്കിങ്, ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ്, യുപിഐ തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങളും ഇ-സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്/പാസ്ബുക്ക് സൗകര്യവും സൗജന്യമാണ്.
ഉപയോഗ നിയന്ത്രണം: സാധാരണയായി ഒരു മാസം 4 സൗജന്യ എടിഎം/ക്യാഷ് പിൻവലിക്കലുകൾ വരെ ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്.
ഉയർന്ന മിനിമം ബാലൻസ് ചട്ടങ്ങൾ മൂലം ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നവർക്ക് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഈ പദ്ധതി ഒരു വലിയ ആശ്വാസമാണ്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ഒഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക: https://rbikehtahai.rbi.org.in/malayalam/index.html