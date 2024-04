വാപ്കോസ് ലിമിറ്റഡിൽ 275 ഒഴിവുകൾ

അപേക്ഷകർ Diploma/ B.E/ B.Tech/ B.Com/ M.E/ M.Tech (Relevant Engineering) ഇവയിലേതെങ്കിലും കഴിഞ്ഞവരായിരിക്കണം.



ജൂണിയർ ലവൽ സിവിൽ എൻജിനീയർ,ഇന്‍റർമീഡിയറ്റ് ലവൽ സിവിൽ എൻജിനീയർ,സിവിൽ എൻജിനീയർ,സീനിയർ സിവിൽ എൻജിനീയർ,മറ്റു തസ്തികകൾ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒഴിവുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. .



താൽപര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ താഴെക്കാണുന്ന മെയിലിൽ ഇങ്ങനെ അപേക്ഷ അയയ്ക്കുക:

wapcos1maf@yahoo.com & wapcoscvs@gmail.com by 26/04/2024 with subject line as

CV for PMC for EPC works–(Name of Key Position)-(Years of Experience)