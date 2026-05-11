കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലികൾക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

യുപിഎസ്എസി വഴി ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള നിയമനം
തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: യു​പി​എ​സ്‌​സി ഇ​ന്ത്യാ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റി​ലെ വി​വി​ധ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് യോ​ഗ്യ​രാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ച്ചു.

വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​ര​സ്യം ന​മ്പ​ർ 04/2026 ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ക​മ്മി​ഷ​ന്‍റെ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റാ​യ https://upsc.gov.in-ൽ ​അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. താ​ത്പ​ര്യ​മു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​മാ​സം 29 വ​രെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്‍റ് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ പോ​ർ​ട്ട​ൽ https://upsconline.nic.in/ora/ വ​ഴി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള വി​ശ​ദ​മാ​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചു വേ​ണം അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

