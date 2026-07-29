ജർമനിയില് ഷെഫ് തസ്തികയിലെ 20 ഒഴിവുകളിലേയ്ക്ക് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് സ്ഥാപനമായ നോര്ക്ക റൂട്ട്സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന റിക്രൂട്ട്മെന്റിലേയ്ക്ക് 2026 ഓഗസ്റ്റ് 09 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ്, ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് & കാറ്ററിംഗ് ടെക്നോളജി എന്നിവയില് (നാലു വര്ഷത്തേയോ മൂന്നു വര്ഷത്തേയോ) ബിരുദം നേടിയിരിക്കണം. ടൂറിസം ബിരുദങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. അളഗപ്പ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഭാരതിയാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബിരുദങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.
നിലവില് ഇന്ത്യയില് താമസിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള്ക്കു മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാനാകൂ. വിശദമായ CV യും വിദ്യാഭ്യാസം, പ്രവൃത്തി പരിചയം, പാസ്സ്പോര്ട്ട്, ഭാഷായോഗ്യത എന്നിവയുടെ പകര്പ്പുകള് സഹിതം നോര്ക്ക റൂട്ട്സ് www.norkaroots.kerala.gov.in വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്ശിച്ച് അപേക്ഷ നല്കാവുന്നതാണ്. കുറഞ്ഞത് 2,500 യൂറോ ആണ് പ്രതിമാസ ശമ്പളം (ഏകദേശം 2,70,000 രൂപ).
മുന്പ് സമാന തസ്തികയിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷ നല്കിയവര് ഇനി അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. നിലവില് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലോ ക്രൂയിസ് കപ്പലുകളിലോ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെയും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഷെഫ് (Chef) തസ്തികയില് നിലവിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ജർമന് ഭാഷാ യോഗ്യത അനിവാര്യമല്ല. പ്രായപരിധി 35 വയസ്സ്.
നിലവില് ജർമന് ഭാഷാ യോഗ്യതയുളളവര്ക്ക് (A1,A2,B1,B2) മുന്ഗണന ലഭിക്കുന്നതാണ്. എന്നാല് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാല് 12 മാസത്തോളം നീളുന്ന ബി-വണ് (B1) വരെയുളള ജർമന് ഭാഷാപഠനത്തിന് തയ്യാറാകുന്നവരാകണം അപേക്ഷകര്. ബി-വണ് വരെയുളള ജർമന് ഭാഷാപരിശീലനം, യോഗ്യതകളുടെ അംഗീകാരത്തിനുളള നടപടിക്രമങ്ങള്, വിസ പ്രോസസ്സിംഗ്, ജോബ് മാച്ചിങ്ങ്, അഭിമുഖങ്ങള്, ജർമ്മനിയിലേക്കെത്തിയശേഷമുളള ഇന്റഗ്രേഷൻ, താമസ സൗകര്യം, കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുളള സഹായം എന്നിവയെല്ലാം പദ്ധതിവഴി ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള്ക്ക് ലഭിക്കുന്നു.
കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് നോര്ക്ക റൂട്ട്സ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിഭാഗത്തിന്റെ 0471-2770536, 539, 540, 577 എന്നീ നമ്പറുകളിലോ (ഓഫീസ് സമയത്ത്, പ്രവൃത്തിദിനങ്ങളില്) 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന നോര്ക്ക ഗ്ലോബല് കോണ്ടാക്ട് സെന്ററിന്റെ ടോള് ഫ്രീ നമ്പറുകളായ 1800 425 3939 (ഇന്ത്യയില് നിന്നും) +91-8802 012 345 (വിദേശത്തുനിന്നും, മിസ്സ്ഡ് കോള് സര്വ്വീസ്) ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ജർമൻ സര്ക്കാറിന്റെ ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഫോർ ഇന്റർനാഷണൽ ടാലന്റ്സ് (HiH) പ്രോഗ്രമിന്റെ ഭാഗമായി ഇൻഡോ-ജർമൻ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സുമായി സഹകരിച്ചാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ്.