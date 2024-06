ഗവേഷണ പദ്ധതിയിൽ ഒഴിവുകൾ

തിരുവനന്തപുരം പാലോട് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക് ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന ‘Characterisation and identification of plus trees if wild phyllanthus emblica (Amla) from Kerala and establishing a field gene bank’ എന്ന ഗവേഷണ പദ്ധതിയിൽ ജൂനിയർ പ്രൊജക്റ്റ് ഫെലോയുടെ താൽക്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഒരു ഒഴിവാണുള്ളത്.

ബോട്ടണിയിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം ഉണ്ടായിരിക്കണം. വനപര്യവേഷണം, ജെംപ്ലാസം മെയിന്‍റനൻസ് എന്നിവയിൽ പരിചയം അഭികാമ്യം. കേരള സർവകലാശാല അംഗീകരിച്ച CSIR-NET/GATE/INSPIRE സമാനമായ ദേശീയതല/സംസ്ഥാനതല പരീക്ഷകൾ പാസായവർക്ക് മുൻഗണന. ഫെലോഷിപ്പ് പ്രതിമാസം 22,000 രൂപ. പ്രായം 01.01.2024 ൽ 36 വയസ് കവിയരുത്. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് നിയമാനുസൃതമുള്ള വയസിളവ് ലഭിക്കും.

താൽപര്യമുള്ളവർ വിശദമായ ബയോഡേറ്റ, യോഗ്യതകൾ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എന്നിവയും അവയുടെ പകർപ്പുകളും സഹിതം തിരുവനന്തപുരം പാലോട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക് ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജൂൺ 27ന് രാവിലെ 10ന് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ഹാജരാകണം. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: www.jntbgri.res.in.

കംപ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്‍റ് താൽക്കാലിക ഒഴിവ്

തിരുവനന്തപുരം കോളെജ് ഒഫ് എൻജിനിയറിങ്ങിൽ കംപ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്‍റ് തസ്തികയിൽ ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ആർക്കിടെക്ചർ/ സിവിൽ എൻജിനിയറിങ് ഡിപ്ലോമ/ ബിരുദം, കംപ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡ്രാഫ്റ്റിങ് പരിജ്ഞാനം എന്നിവയാണ് യോഗ്യത. 18 നും 41 നുമിടയിലാവണം പ്രായം. താൽപര്യമുള്ളവർ അപേക്ഷ ഫോമിന്‍റെ മാതൃക www.cet.ac.in ൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബയോഡാറ്റയും യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ഒറിജിനൽ, പകർപ്പ് എന്നിവ സഹിതം 26 ന് രാവിലെ 10 ന് ആർക്കിടെക്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്‍റിൽ നടക്കുന്ന പരീക്ഷയിലും തുടർന്നു നടത്തുന്ന അഭിമുഖ പരീക്ഷയിലും പങ്കെടുക്കണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 9497775694.

ആർക്കിടെക്ചർ അധ്യാപക ഒഴിവ്

തിരുവനന്തപുരം എൻജിനിയറിങ് കോളെജിൽ ആർക്കിടെക്ചർ വിഭാഗത്തിൽ അധ്യാപകരുടെ താൽക്കാലിക ഒഴിവുണ്ട്. കൗൺസിൽ ഒഫ് ആർക്കിടെക്ചർ അംഗീകരിച്ച അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസർ യോഗ്യതയായ ബി.ആർക് ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും രജിസ്ട്രേഷനും വേണം. മുൻ പരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. താൽപര്യമുള്ളവർ വിശദമായ ബയോഡാറ്റയും അനുബന്ധ രേഖകളും സഹിതം 27 ന് രാവിലെ 9.30 ന് ആർക്കിടെക്ചർ വിഭാഗത്തിൽ എത്തണം. എഴുത്ത് പരീക്ഷയുടെയും അഭിമുഖത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 9496640532.