ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്ത് ത​ന്നെ അ​ധി​കാ​ര കേ​ന്ദ്രീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള അ​ര​ങ്ങൊ​രു​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി തു​ട​ങ്ങി. അ​തി​നാ​യി റൂ​ൾ​സ് ഓ​ഫ് ബി​സി​ന​സ് ച​ട്ട ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്കാ​ണ് ച​ര​ട് വ​ലി​ച്ച​ത്.

ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 166ാം വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ മൂ​ന്നാം ഉ​പ​വ​കു​പ്പ് അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഒ​രു സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭ​ര​ണം സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നു വേ​ണ്ടി ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​റെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ട്രാ​ൻ​സാ​ക്‌​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ബി​സി​ന​സ് റൂ​ൾ​സ് എ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​തും അ​ലോ​ക്കേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ബി​സി​ന​സ് റൂ​ൾ​സും സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു പോ​കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​വ​യാ​ണ്. ബി​സി​ന​സ് റൂ​ൾ​സ് അ​നു​സ​രി​ച്ച് വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്തൊ​ക്കെ​യെ​ന്നും സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ളും ചു​മ​ത​ല​ക​ളും എ​ന്തൊ​ക്കെ​യെ​ന്നും അ​വ എ​ങ്ങ​നെ നി​ർ​വ​ഹി​ക്ക​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും വി​ശ​ദ​മാ​യി നി​ർ​വ​ചി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന്‍റെ ക​ട​യ്ക്ക​ൽ ക​ത്തി​വ​യ്ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പു​തി​യ ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ. റൂ​ൾ​സ് ഓ​ഫ് ബി​സി​ന​സി​ലെ സെ​ക്ഷ​ൻ ര​ണ്ടി​ലെ 13 മു​ത​ൽ 20 വ​രെ​യു​ള്ള ച​ട്ട​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ യോ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മം. ഇ​തി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം വെ​ട്ടി​ച്ചു​രു​ക്കി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് അ​പ്ര​മാ​ദി​ത്വം ന​ൽ​കി സ​ർ​വാ​ധി​കാ​രി​യാ​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

അ​തി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ന​ട​പ​ടി. ക്യാ​ബി​ന​റ്റ് ഭ​ര​ണ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ സ​മ​ന്മാ​രി​ലെ ഒ​ന്നാ​മ​നാ​ണ് (first among the equals) മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി. ഇ​ത് അ​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും ത​ങ്ങ​ളെ നോ​ക്കു​കു​ത്തി​യാ​ക്കി അ​ധി​കാ​രം ക​വ​ർ​ന്നെ​ടു​ത്തി​ട്ടും പ​ഞ്ച​പു​ച്ഛ​മ​ട​ക്കി വി​ശ്വ​സ്ത വി​ധേ​യ​പ്പ​ട്ടം അ​ണി​യാ​ൻ വെ​മ്പ​ൽ കൊ​ള്ളു​ന്ന മ​ന്ത്രി​മാ​രെ​ക്കു​റി​ച്ച് എ​ന്താ​ണ് പ​റ​യേ​ണ്ട​ത്? അ​വ​രെ നി​യോ​ഗി​ച്ച പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന മൗ​ന​ത്തി​ന്‍റെ അ​ർ​ഥ​മെ​ന്താ​ണ്? തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​ർ​വാ​ധി​കാ​രി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ക്രി​യ!

എ​ന്നാ​ൽ ഇ​വ​രൊ​ക്കെ മൗ​നം പാ​ലി​ക്കു​മ്പോ​ഴും, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പൊ​തു​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പി​ലൂ​ടെ മ​റ്റു വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ പി​ടി​മു​റു​ക്കു​ന്ന അ​ധി​കാ​ര കേ​ന്ദ്രീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തെ​രേ ഇ​ട​ത് സ​ർ​വീ​സ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു. ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സി​പി​എം അ​നു​കൂ​ല സ​ർ​വീ​സ് സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ എ​ൻ​ജി​ഒ യൂ​ണി​യ​ൻ ത​ന്നെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തേ ആ​വ​ശ്യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച സി​പി​ഐ അ​നു​കൂ​ല സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ജോ​യി​ന്‍റ് കൗ​ൺ​സി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ക​ത്ത് ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.