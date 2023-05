ഡാ​ഷ് ബോ​ർ​ഡ്

കേ​ര​ളം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ക​യും മ​റ്റു പ​ല സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും പ​ക​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത ""മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഡാ​ഷ് ബോ​ർ​ഡ്'' ഗു​ജ​റാ​ത്ത് മാ​തൃ​ക​യു​ടെ ഉ​ത്ത​മ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ്. (കേ​ര​ളം പ​ഠ​ന​സം​ഘ​ത്തെ അ​യ​ച്ച​ത​ല്ലാ​തെ മ​റ്റൊ​ന്നും ന​ട​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​ത് വേ​റേ കാ​ര്യം). സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന മു​ഴു​വ​ൻ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നേ​രി​ട്ട് വി​ല​യി​രു​ത്തി മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ പ​രി​ഹാ​ര​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് ഡാ​ഷ് ബോ​ർ​ഡ്. പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന മാ​ധ്യ​മ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

സം​ഗ്ര​ഹം:

ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഗു​ജ​റാ​ത്ത് അ​തി​വേ​ഗം കു​തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ന​മ്മു​ടെ കേ​ര​ളം എ​വി​ടെ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു എ​ന്നു ചി​ന്തി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഗു​ജ​റാ​ത്ത് ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച സ്ഥ​ല​മാ​ണെ​ന്ന അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​മൊ​ന്നു​മി​ല്ല. മ​റി​ച്ച്, ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച​താ​ക്കാ​ൻ ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി​യു​ള്ള, നി​ര​ന്ത​രം ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​മാ​ണ് അ​വി​ടെ​യു​ള്ള​ത് എ​ന്ന് നി​സം​ശ​യം പ​റ​യാം.

ജീ​വി​തം അ​നാ​യാ​സ​മാ​ക്കാ​ൻ, ഭ​ര​ണം അ​ഴി​മ​തി​ര​ഹി​ത​മാ​ക്കാ​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​നും സാ​ധി​ക്കും. അ​തി​നു​ള്ള വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും ധാ​രാ​ള​മു​ണ്ട്. അ​വ​യെ ദീ​ർ​ഘ വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തോ​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നു​ള്ള രാ​ഷ്‌​ട്രീ​യ നേ​തൃ​ത്വ​മാ​ണ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത്.

പ്ര​മു​ഖ അ​മെരി​ക്ക​ൻ മാ​നെ​ജ്മെ​ന്‍റ് വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ വാ​ര​ൻ ബെ​ന്നി​സി​ന്‍റെ ഈ ​വാ​ക്കു​ക​ൾ ഏ​റെ പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ണ്. "There are two ways of being creative. One can sing and dance. Or one can create an environment in which singers and dancers flourish'.

മല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് സ്വ​ന്ത​മാ​യി ശേ​ഷി​യി​ല്ലാ​യെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ന് ക​ഴി​വു​ള്ള​വ​രെ ക്ഷ​ണി​ച്ചു​വ​രു​ത്ത​ണം. മി​ക​ച്ച മാ​തൃ​ക​ക​ള്‍ അ​നു​ക​രി​ക്ക​ണം. അ​ല്ലാ​തെ ഗു​ജ​റാ​ത്തും ബി​ജെ​പി​യും തീ​ണ്ടാ​പ്പാ​ട​ക​ലെ നി​ർ​ത്തേ​ണ്ട​വ​രാ​ണ് എ​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണ​മ​ല്ല വേ​ണ്ട​ത്.