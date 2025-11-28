Editorial

എലമ്പ്രയിലെ കുട്ടികൾക്ക് നാട്ടിൽ സ്കൂളാവട്ടെ

എലമ്പ്രയിലെ ചെറിയ കുട്ടികൾ ചെറിയ ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കാൻ കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെ പോകേണ്ടിവരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് എത്രയും വേഗം പരിഹാരമുണ്ടാവട്ടെ
elambra school issue

എലമ്പ്രയിലെ കുട്ടികൾക്ക് നാട്ടിൽ സ്കൂളാവട്ടെ

representative image
Updated on

സർക്കാർ സ്കൂളിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നാടിന്‍റെ നാലു പതിറ്റാണ്ടു നീണ്ട പോരാട്ടങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പരമോന്നത കോടതിയുടെ അനുകൂല ഉത്തരവിൽ എത്തിനിൽക്കുന്നത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മഞ്ചേരി എലമ്പ്രയിൽ എത്രയും വേഗം സ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു നടപടിയെടുക്കണമെന്നാണല്ലോ സുപ്രീം കോടതി സർക്കാരിനോടു നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഉത്തരവ് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ നാടിന്‍റെ സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ ഇനിയെങ്കിലും സർക്കാർ മടിക്കരുത്. എലമ്പ്രയിലെ ചെറിയ കുട്ടികൾ ചെറിയ ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കാൻ കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെ പോകേണ്ടിവരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് എത്രയും വേഗം പരിഹാരമുണ്ടാവട്ടെ. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെല്ലാം അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി സ്കൂ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാണു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ സു​പ്രീം കോ​ട​തിയുടെ വി​ധി​. കേരളത്തിൽ ഇനിയും സ്കൂളുകൾ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിനു സംശയമുണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​നാ ഹ​ർ​ജി ന​ൽ​കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ നീ​ക്കം നടത്തുന്നത്. അതെന്തായാലും എലമ്പ്രക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമില്ല. അവർ ഇതുവരെ നടത്തിയ നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾക്കു വിലയുണ്ടാവണം. അവർ വിജയിക്കുക തന്നെ വേണം. നാടിനൊരു സ്കൂൾ എന്ന സ്വപ്നം ഇക്കാലമത്രയും ഉപേക്ഷിക്കാതെ പരിശ്രമിച്ചവരാണവർ.

എൺപതുകളുടെ തുടക്കത്തിലാണ് എലമ്പ്രയിൽ പ്രൈമറി സ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. നാട്ടിലെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വിവരിച്ച് മാറി മാറി വന്ന സർക്കാരുകൾക്കു മുന്നിൽ അവരെത്തിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. ഭൂമി നൽകിയാൽ കെട്ടിടം പണിയാമെന്ന് മഞ്ചേരി നഗരസഭ ഉറപ്പുനൽകിയതാണ്. അതു കണക്കിലെടുത്ത് 1982ൽ നാട്ടുകാർ പണം പിരിച്ച് ഒരേക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങി. അതിനു ശേഷം സർക്കാരിന്‍റെ നയപരമായ തീരുമാനത്തിനു കാത്തിരിക്കാനായിരുന്നു നാടിന്‍റെ വിധി. നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യായമാണെന്ന് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർ റിപ്പോർട്ട് നൽകി. മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനും ബാലാവകാശ കമ്മിഷനും സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നതിന് അനുകൂലമായ നിലപാടാണു സ്വീകരിച്ചത്. പക്ഷേ, സർക്കാരിനു മാത്രം അതു ബോധ്യമായില്ല. ഗതികെട്ട് നാട്ടുകാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ പൊതുതാത്പര്യ ഹർജി നൽകി. സ്കൂൾ കർമസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു നിയമ പോരാട്ടം. നാ​ലു കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​നു​ള്ളി​ൽ അവി​ടെ പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ദ്യാ​ല​യ​മി​ല്ലെ​ന്നു വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ ഹൈ​ക്കോ​ട​തി ഏ​റ്റ​വും വേ​ഗം സ്കൂ​ൾ തു​ട​ങ്ങാ​ൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു. അതിന്മേൽ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടാവാതെ വന്നപ്പോൾ കോടതിയലക്ഷ്യ കേസുമായി നാട്ടുകാർ ഹൈക്കോടതിയിലെത്തി. അതോടെയാണു സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. സർക്കാരിന്‍റെ അപ്പീൽ തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ സു​പ്രീം കോ​ട​തി​ ഉ​ത്ത​ര​വിട്ടിരിക്കുന്നത്. സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ഭൂ​മി​ ലഭിക്കുകയും കെ​ട്ടി​ടം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​മെ​ന്നു മഞ്ചേരി നഗരസഭ അ​റി​യി​ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സർക്കാരിന് അവിടെ സ്കൂൾ ആരംഭിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമുണ്ടാവില്ല. അതിന് അനുകൂലമായ മനസ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി.

വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​വും നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ നി​യ​മ​വും എ​ല്ലാ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും വീ​ടി​നു സ​മീ​പ​ത്തു ത​ന്നെ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നു വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത എ​ല്ലാ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും സ്കൂ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​രി​നോടു സു​പ്രീം കോ​ട​തി​ നി​ർ​ദേ​ശിച്ചിട്ടുള്ളത്. 100 ശതമാനം സാക്ഷരതയുള്ള സംസ്ഥാനമായ കേരളം സ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ എന്തിന് എതിർക്കണമെന്നും ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത്, ജ​സ്റ്റി​സ് ജോ​യ്മാ​ല ബഗ്ചി എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ട്ട ബെ​ഞ്ച് ആരായുകയുണ്ടായി. ഒ​രു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ചു​റ്റ​ള​വി​ൽ എ​ൽ​പി സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളും മൂ​ന്നു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ചു​റ്റ​ള​വി​ൽ യു​പി സ്കൂ​ളു​ക​ളു​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാണു കോ​ട​തി നിർദേശിക്കുന്നത്. നി​ല​വി​ൽ ഇ​വ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പു​തി​യ​വ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം. സ്കൂ​ളു​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​രം ന​ൽ​കാ​ൻ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളോ​ടു കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥ​ലം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ൽ​ക​ണമെന്നും നിർദേശിക്കുന്നു. പി​ന്നാ​ക്ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ന്ന​ദ്ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്കൂ​ൾ തു​ട​ങ്ങാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ൽ ന​യം രൂ​പീ​ക​രി​ക്കാമെന്ന കോടതിയുടെ നിർദേശവും സർക്കാരിനു പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കു നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്ക​രു​തെന്നു പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്.

എ​ൽ​പി, യു​പി സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തുകയാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുശേഷം സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു ത​ത്കാ​ലം വാ​ട​ക​ക്കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. സർക്കാരിന്‍റെ പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഇതുവഴി കുറയ്ക്കാനാവും. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തു സ്ഥി​ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റ​രു​തെന്നും കോടതി നിർദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലും 1-2 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ചു​റ്റ​ള​വി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ‌- ​എ​യ്ഡ​ഡ് സ്കൂ​ളു​ക​ളുള്ള സംസ്ഥാനമാണു കേരളമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. സ്കൂ​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ ഒ​രു കു​ട്ടി​ക്കും ഇവിടെ പ​ഠ​നം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നുമില്ലെന്നാണു മന്ത്രിയുടെ വാദം. ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മ​ല്ല കേ​ര​ള​ത്തി​ലേത് എന്നതു വാസ്തവമാണ്. എങ്കിലും പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ അകലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ പഠനത്തിനായി വലിയ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു പരിഹാരം കാണേണ്ടതുണ്ട്. പഠന സൗകര്യങ്ങൾ എത്രയും മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതാണല്ലോ സർക്കാരിന്‍റെ ചുമതല.

Education
school

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com