Editorial

ബ്ര​​ഹ്മോ​​സ് വി​​ക​​സ​​ന​​ത്തി​​ന് വേ​​ഗ​​മാ​​ർ​​ജി​​ക്ക​​ട്ടെ

സം​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തി​​ന്‍റെ വ​​ള​​ർ​​ച്ച​​യ്ക്കു കു​​തി​​പ്പേ​​കാ​​ൻ ബ്ര​​ഹ്മോ​​സി​​ന്‍റെ പു​​തി​​യ യൂ​​ണി​​റ്റ് സ​​ഹാ​​യി​​ക്കു​​മെ​​ന്നു ക​​രു​​താം.
Brahmos

ബ്ര​​ഹ്മോ​​സ്

file photo

Updated on

തി​​​രു​​​വ​​​ന​​​ന്ത​​​പു​​​രം കാ​​​ട്ടാ​​​ക്ക​​​ട​​​യി​​​ൽ നെ​​​ട്ടു​​​കാ​​​ൽ​​​ത്തേ​​​രി തു​​​റ​​​ന്ന ജ​​​യി​​​ൽ വ​​​ള​​​പ്പി​​​ലെ 180 ഏ​​​ക്ക​​​ർ ഭൂ​​​മി ബ്ര​​​ഹ്മോ​​സ് മി​​​സൈ​​​ൽ നി​​​ർ​​​മാ​​​ണ യൂ​​​ണി​​​റ്റ് സ്ഥാ​​​പി​​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നു കേ​​​ന്ദ്ര പ്ര​​​തി​​​രോ​​​ധ ഗ​​​വേ​​​ഷ​​​ണ സ്ഥാ​​​പ​​​ന​(​​ഡി​​​ആ​​​ർ​​​ഡി​​​ഒ)​​ത്തി​​​നു കൈ​​​മാ​​​റാ​​​ൻ സു​​​പ്രീം കോ​​​ട​​​തി അ​​​നു​​​മ​​​തി ന​​​ൽ​​​കി​​യി​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്. സം​​​സ്ഥാ​​​ന സ​​​ർ​​​ക്കാ​​​രി​​​ന്‍റെ അ​​​ഭ്യ​​​ർ​​​ഥ​​​ന​​​യി​​​ലാ​​​ണ് ഭൂ​​​മി കൈ​​​മാ​​​റ്റ​​​ത്തി​​​നു ജ​​​സ്റ്റി​​​സ് വി​​​ക്രം നാ​​​ഥ് അ​​​ധ്യ​​​ക്ഷ​​​നാ​​​യ ബെ​​​ഞ്ച് ​അ​​​നു​​​മ​​​തി ന​​​ൽ​​​കി​​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ഭൂ​​മി കൈ​​മാ​​റ്റ​​ത്തി​​നു​​ള്ള അ​​നു​​മ​​തി ല​​ഭി​​ച്ച​​തു സ​​ന്തോ​​ഷ​​ക​​ര​​മാ​​ണെ​​ന്നും രാ​​ജ്യ​​ത്തി​​ന്‍റെ പ്ര​​തി​​രോ​​ധ മേ​​ഖ​​ല​​യെ ശ​​ക്തി​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​നു കേ​​ര​​ള മ​​ണ്ണി​​ൽ നി​​ന്നു വ​​ലി​​യ സം​​ഭാ​​വ​​ന​​ക​​ളു​​ണ്ടാ​​വു​​മെ​​ന്നും മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി പി​​ണ​​റാ​​യി വി​​ജ​​യ​​ൻ പ്ര​​തി​​ക​​രി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്. കേ​​ന്ദ്ര പ​​ദ്ധ​​തി വ​​ഴി കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ പു​​തി​​യ തൊ​​ഴി​​ല​​വ​​സ​​ര​​ങ്ങ​​ളും നി​​ക്ഷേ​​പ സാ​​ധ്യ​​ത​​ക​​ളും സൃ​​ഷ്ടി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടും എ​​ന്ന​​തു ന​​മ്മെ സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ചി​​ട​​ത്തോ​​ളം ഏ​​റെ പ്രാ​​ധാ​​ന്യ​​മു​​ള്ള​​താ​​ണ്. സം​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തി​​ന്‍റെ വ​​ള​​ർ​​ച്ച​​യ്ക്കു കു​​തി​​പ്പേ​​കാ​​ൻ ബ്ര​​ഹ്മോ​​സി​​ന്‍റെ പു​​തി​​യ യൂ​​ണി​​റ്റ് സ​​ഹാ​​യി​​ക്കു​​മെ​​ന്നു ക​​രു​​താം.

ബ്ര​​ഹ്മോ​​സി​​നു മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല തു​​​റ​​​ന്ന ജ​​​യി​​​ൽ വ​​​ള​​​പ്പി​​​ലെ 457 ഏ​​​ക്ക​​​റി​​ൽ നി​​ന്നു ഭൂ​​മി കൈ​​മാ​​റു​​ന്ന​​ത്. നാ​​​ഷ​​​ണ​​​ൽ ഫൊ​​​റ​​​ൻ​​​സി​​​ക് സ​​​ർ​​​വ​​​ക​​​ലാ​​​ശാ​​​ല നി​​​ർ​​​മി​​​ക്കാ​​​നും സ​​​ശ​​​സ്ത്ര സീ​​​മാ ബ​​​ൽ (എ​​​സ്എ​​​സ്ബി) എ​​​ന്ന അ​​​ർ​​​ധ സൈ​​​നി​​​ക വി​​​ഭാ​​​ഗ​​​ത്തി​​​ന് ആ​​​സ്ഥാ​​​നം നി​​​ർ​​​മി​​​ക്കാ​​​നും ഭൂ​​മി കൈ​​​മാ​​​റു​​ന്നു​​ണ്ട്. മൊ​​ത്തം കൈ​​മാ​​റു​​ന്ന​​ത് 257 ഏ​​​ക്ക​​​ർ ഭൂ​​​മി​​യാ​​ണ്. ബാ​​ക്കി 200 ഏ​​​ക്ക​​​ർ ജ​​​യി​​​ലി​​​ന്‍റെ ആ​​​വ​​​ശ്യ​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​ക്കാ​​​യി നി​​​ല​​​നി​​​ർ​​​ത്തു​​മെ​​ന്നാ​​ണു വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ഈ ​​ഭൂ​​മി കൈ​​മാ​​റ്റം വ​​ഴി മൂ​​ന്നു വ​​ലി​​യ പ​​ദ്ധ​​തി​​ക​​ൾ സം​​സ്ഥാ​​ന ത​​ല​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തു യാ​​ഥാ​​ർ​​ഥ്യ​​മാ​​വാ​​ൻ പോ​​കു​​ന്നു. ഇ​​തി​​ലൂ​​ടെ വ​​​ലി​​​യ നേ​​​ട്ട​​​ങ്ങ​​​ളാ​​​ണു തി​​​രു​​​വ​​​ന​​​ന്ത​​​പു​​​ര​​​ത്തി​​​നു പ്ര​​​ത്യേ​​​കി​​​ച്ചു ല​​ഭി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ബ്ര​​​ഹ്മോ​​​സ് മി​​​സൈ​​​ൽ നി​​​ർ​​​മാ​​​ണ കേ​​​ന്ദ്രം ഉ​​പ​​ഗ്ര​​ഹ ന​​ഗ​​ര​​മെ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ലു​​ള്ള കാ​​​ട്ടാ​​​ക്ക​​​ട​​യു​​ടെ വി​​ക​​സ​​ന​​ത്തി​​നും വ​​ഴി​​യൊ​​രു​​ക്കും. ബ്ര​​​ഹ്മോ​​​സ് എ​​​യ്റോ സ്‌​​​പേ​​​സ് ട്രി​​​വാ​​​ൻ​​​ഡ്രം ലി​​​മി​​​റ്റ​​​ഡി​​​നെ പ്ര​​​തി​​​രോ​​​ധ മ​​​ന്ത്രാ​​​ല​​​യ​​​ത്തി​​​നു കീ​​​ഴി​​​ൽ കൊ​​​ണ്ടു​​​വ​​​രു​​​ന്ന​​​തു കേ​​​ന്ദ്ര സ​​​ർ​​​ക്കാ​​​ർ ആ​​​ലോ​​​ചി​​​ക്കു​​​ന്നു​​​ണ്ട്. ഇ​​തി​​നു​​ള്ള ന​​​ട​​​പ​​​ടി​​​ക​​​ൾ കേ​​​ന്ദ്ര സ​​​ർ​​​ക്കാ​​​ർ ഉ​​​ട​​​ൻ പ്ര​​​ഖ്യാ​​​പി​​​ക്കു​​മെ​​ന്നാ​​ണു ക​​രു​​തു​​ന്ന​​ത്. ഇ​​തു​​വ​​ഴി കൂ​​ടു​​ത​​ൽ നി​​ക്ഷേ​​പം ഇ​​ങ്ങോ​​ട്ട് എ​​ത്താ​​നും സാ​​ധ്യ​​ത​​യു​​ണ്ട്. ബ്ര​​​ഹ്മോ​​​സ് എ​​​യ്റോ​​​സ്‌​​​പേ​​​സ് ട്രി​​​വാ​​​ൻ​​​ഡ്രം ലി​​​മി​​​റ്റ​​​ഡ് എ​​​ന്ന സ്ഥാ​​​പ​​​ന​​​ത്തി​​​ന്‍റെ വി​​​ക​​​സ​​​ന​​​ത്തി​​​നു ഭൂ​​​മി അ​​​നു​​​വ​​​ദി​​​ക്ക​​​ണ​​​മെ​​​ന്നു കേ​​​ര​​​ള സ​​​ർ​​​ക്കാ​​​രി​​​നോ​​​ട് ഡി​​​ആ​​​ർ​​​ഡി​​​ഒ നേ​​​ര​​​ത്തേ ത​​​ന്നെ ആ​​​വ​​​ശ്യ​​​പ്പെ​​​ട്ടി​​​രു​​​ന്നു. എ​​ന്നാ​​ൽ, ജ​​യി​​ലി​​ന്‍റെ സ്ഥ​​ലം മ​​റ്റാ​​വ​​ശ്യ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു കൈ​​മാ​​റ​​ണ​​മെ​​ങ്കി​​ൽ സു​​പ്രീം കോ​​ട​​തി​​യു​​ടെ അ​​നു​​മ​​തി ആ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​ണ്. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണു സം​​സ്ഥാ​​ന സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ പ​​ര​​മോ​​ന്ന​​ത കോ​​ട​​തി​​യെ സ​​മീ​​പി​​ച്ച​​ത്. കോ​​ട​​തി​​യു​​ടെ അ​​നു​​മ​​തി ല​​ഭി​​ച്ച സ്ഥി​​തി​​ക്ക് ഇ​​നി​​യു​​ള്ള ന​​ട​​പ​​ടി​​ക​​ൾ വേ​​ഗ​​ത്തി​​ലാ​​ക്കേ​​ണ്ട​​തു​​ണ്ട്.

2007ൽ ​​എ.​​കെ. ആ​​ന്‍റ​​ണി പ്ര​​തി​​രോ​​ധ മ​​ന്ത്രി​​യാ​​യി​​രു​​ന്ന​​പ്പോ​​ഴാ​​ണ് കേ​​ര​​ള ഹൈ​​ടെ​​ക് ഇ​​ൻ​​ഡ​​സ്ട്രീ​​സ് ലി​​മി​​റ്റ​​ഡ് എ​​ന്ന എ​​ൻ​​ജി​​നീ​​യ​​റി​​ങ് സ്ഥാ​​പ​​നം ബ്ര​​ഹ്മോ​​സ് എ​​യ്റോ​​സ്പേ​​സി​​നു കൈ​​മാ​​റു​​ന്ന​​തും അ​​വ​​രു​​ടെ യൂ​​ണി​​റ്റ് തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​ര​​ത്ത് ആ​​രം​​ഭി​​ക്കു​​ന്ന​​തും. ബ്ര​​ഹ്മോ​​സ് മി​​സൈ​​ൽ നി​​ർ​​മാ​​ണ​​ത്തി​​ന്‍റെ ത​​ന്ത്ര​​പ്ര​​ധാ​​ന കേ​​ന്ദ്ര​​മാ​​യി തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​രം ചാ​​ക്ക​​യി​​ലെ ഉ​​പ​​കേ​​ന്ദ്രം മാ​​റു​​ക​​യു​​ണ്ടാ​​യി. മി​​സൈ​​ലി​​ന്‍റെ എ​​യ​​ർ ബോ​​ൺ ലോ​​ഞ്ച​​റു​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ ഇ​​വി​​ടെ നി​​ർ​​മി​​ച്ചു. മി​​സൈ​​ൽ ഇ​​ന്‍റ​​ഗ്രേ​​ഷ​​ൻ യൂ​​ണി​​റ്റും തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​ര​​ത്തു​​ണ്ട്. ബ്ര​​ഹ്മോ​​സി​​നു പു​​റ​​മേ ഐ​​എ​​സ്ആ​​ർ​​ഒ, ബാ​​ർ​​ക്ക്, ജി​​ടി​​ആ​​ർ​​ഇ, ക​​ൽ​​പ്പാ​​ക്കം ആ​​ണ​​വ കേ​​ന്ദ്രം തു​​ട​​ങ്ങി​​യ സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു​​ള്ള യ​​ന്ത്ര​​ങ്ങ​​ളും യ​​ന്ത്ര​​ഘ​​ട​​ക​​ങ്ങ​​ളും ഇ​​വി​​ടെ നി​​ർ​​മി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. ബ്ര​​ഹ്മോ​​സ് എ​​യ്റോ​​സ്പേ​​സ് തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​രം ലി​​മി​​റ്റ​​ഡി​​ന്‍റെ വി​​ക​​സ​​ന​​ത്തി​​നു ഭൂ​​മി ല​​ഭി​​ക്കു​​ക എ​​ന്ന​​തു വ​​ർ​​ഷ​​ങ്ങ​​ൾ മു​​ൻ​​പ് ഉ​​യ​​ർ​​ന്ന ആ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​ണ്. പു​​തി​​യ നി​​ർ​​മാ​​ണ യൂ​​ണി​​റ്റ് വ​​രു​​ന്ന​​തോ​​ടെ തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​രം ബ്ര​​ഹ്മോ​​സി​​ന്‍റെ പ്രാ​​ധാ​​ന്യ​​മേ​​റു​​ക​​യാ​​ണു ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​ത്.

ബ്ര​​ഹ്മോ​​സി​​ന്‍റെ പു​​തു​​ത​​ല​​മു​​റ മി​​സൈ​​ലു​​ക​​ളു​​ടെ നി​​ർ​​മാ​​ണ​​ത്തി​​നു പ്ര​​ധാ​​ന കേ​​ന്ദ്ര​​മാ​​യി പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കേ​​ണ്ട​​ത് തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​ര​​മാ​​ണ്. ബ്ര​​​ഹ്മോ​​​സി​​ന്‍റെ പ്ര​​ഹ​​ര​​ശേ​​ഷി ഓ​​പ്പ​​റേ​​ഷ​​ൻ സി​​ന്ദൂ​​റി​​ൽ വ്യ​​ക്ത​​മാ​​യ​​താ​​ണ്. പാ​​ക്കി​​സ്ഥാ​​ന്‍റെ വ്യോ​​മ​​താ​​വ​​ള​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ കൃ​​ത്യ​​മാ​​യി ആ​​ക്ര​​മ​​ണം ന​​ട​​ത്താ​​ൻ ബ്ര​​ഹ്മോ​​സി​​നു ക​​ഴി​​ഞ്ഞു. അ​​തി​​നു​​ശേ​​ഷം ഈ ​​മി​​​സൈ​​​ലു​​​ക​​​ൾ​​​ക്ക് ലോ​​​ക രാ​​​ജ്യ​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​ക്കി​​​ട​​​യി​​​ൽ വ​​​ലി​​​യ ഡി​​​മാ​​​ൻ​​​ഡാ​​​ണ്. ക​​ര​​യി​​ൽ നി​​ന്നും ക​​ട​​ലി​​ൽ നി​​ന്നും ആ​​കാ​​ശ​​ത്തു​​നി​​ന്നും വി​​ക്ഷേ​​പി​​ക്കാ​​നാ​​വു​​മെ​​ന്ന​​ത് ഈ ​​മി​​സൈ​​ലി​​നെ കൂ​​ടു​​ത​​ൽ ശ്ര​​ദ്ധേ​​യ​​മാ​​ക്കു​​ന്നു. ഇ​​തി​​ന്‍റെ കൃ​​ത്യ​​ത​​യും വേ​​ഗ​​വും രാ​​ജ്യ​​ത്തി​​നു പു​​റ​​ത്തു​​ള്ള ആ​​വ​​ശ്യ​​ക്കാ​​രെ ആ​​ക​​ർ​​ഷി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. ഇ​​തി​​ന്‍റെ വി​​ൽ​​പ്പ​​ന​​യ്ക്കാ​​യി 40,000 കോ​​ടി​​യി​​ല​​ധി​​കം രൂ​​പ​​യു​​ടെ ക​​രാ​​റു​​ക​​ൾ​​ക്ക് ഏ​​താ​​ണ്ട് അ​​ന്തി​​മ രൂ​​പ​​മാ​​യി​​ട്ടു​​ണ്ടെ​​ന്നാ​​ണു റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ടു​​ക​​ൾ. 4,000 കോ​​ടി രൂ​​പ​​യു​​ടെ മി​​സൈ​​ലു​​ക​​ൾ ഇ​​ന്തോ​​നേ​​ഷ്യ ത​​ന്നെ വാ​​ങ്ങു​​മെ​​ന്നാ​​ണു ക​​രു​​തു​​ന്ന​​ത്. ഇ​​തി​​നാ​​യു​​ള്ള ച​​ർ​​ച്ച​​ക​​ൾ ന​​ട​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. മു​​ൻ​​പ് ഫി​​ലി​​പ്പീ​​ൻ​​സ് ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ൽ നി​​ന്നു ബ്ര​​ഹ്മോ​​സ് വാ​​ങ്ങി​​യി​​രു​​ന്നു. മ​​റ്റു പ​​ല രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ളും ബ്ര​​ഹ്മോ​​സി​​നോ​​ടു താ​​ത്പ​​ര്യം പ്ര​​ക​​ടി​​പ്പി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്.

വ​​ള​​രെ വ​​ലി​​യ സാ​​ധ്യ​​ത​​ക​​ളു​​ള്ള ഒ​​രു വി​​ശാ​​ല പ​​ദ്ധ​​തി​​യു​​ടെ പ്ര​​ധാ​​ന കേ​​ന്ദ്ര​​മാ​​യാ​​ണ് തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​രം മാ​​റു​​ന്ന​​ത്. പ്ര​​തി​​രോ​​ധ മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ൽ സ്വ​​യം​​പ​​ര്യാ​​പ്ത​​ത ല​​ക്ഷ്യ​​മി​​ടു​​ന്ന രാ​​ജ്യ​​ത്തി​​ന് അ​​തി​​നു സ​​ഹാ​​യി​​ക്കു​​ന്ന പ്ര​​ധാ​​ന കേ​​ന്ദ്ര​​മാ​​യി കേ​​ര​​ള ത​​ല​​സ്ഥാ​​നം മാ​​റ​​ട്ടെ. രാ​​ജ്യ​​സു​​ര​​ക്ഷ​​യ്ക്കും പ്ര​​തി​​രോ​​ധ മേ​​ഖ​​ല​​യു​​ടെ വ​​ള​​ർ​​ച്ച​​യ്ക്കും കേ​​ര​​ളം ന​​ൽ​​കു​​ന്ന സം​​ഭാ​​വ​​ന വ​​ർ​​ധി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്ക​​ട്ടെ. സ​​​ശ​​​സ്ത്ര സീ​​​മാ ബ​​​ൽ ബ​​​റ്റാ​​​ലി​​​യ​​​ൻ ഹെ​​​ഡ് ക്വാ​​​ർ​​​ട്ടേ​​​ഴ്‌​​​സ് കേ​​​ര​​​ള​​​ത്തി​​​ൽ ആ​​​രം​​​ഭി​​​ക്ക​​​ണ​​​മെ​​​ന്ന​​​ത് കേ​​​ന്ദ്ര ആ​​​ഭ്യ​​​ന്ത​​​ര മ​​​ന്ത്രാ​​​ല​​​യ​​​ത്തി​​​ന്‍റെ ദീ​​​ർ​​​ഘ​​​കാ​​​ല​​മാ​​യു​​ള്ള ആ​​​വ​​​ശ്യ​​​മാ​​​യി​​രു​​ന്നു. ഈ ​​​അ​​​ർ​​​ധ സൈ​​​നി​​​ക ബ​​​റ്റാ​​​ലി​​​യ​​​ൻ ദ​​​ക്ഷി​​​ണേ​​​ന്ത്യാ ആ​​സ്ഥാ​​നം തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​ര​​ത്തു നി​​​ല​​​വി​​​ൽ വ​​​രു​​​ന്ന​​​തോ​​​ടെ കേ​​​ര​​​ള​​​ത്തി​​​ൽ കേ​​​ന്ദ്ര സേ​​​ന​​​യു​​​ടെ സ്ഥി​​​രം സാ​​​ന്നി​​​ധ്യം ഉ​​​ണ്ടാ​​​കും. ഇ​​​തു ദേ​​​ശ​​​സു​​​ര​​​ക്ഷ ശ​​​ക്ത​​​മാ​​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നും ഉ​​പ​​ക​​രി​​ക്കും.

brahmos missile

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com