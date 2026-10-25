കടംകയറി മുടിഞ്ഞ കെഎസ്ആർടിസി തങ്ങളുടെ ഭരണകാലത്തു കരകയറുകയാണെന്നു ഗതാഗത മന്ത്രിമാർ പതിവായി അവകാശപ്പെടാറുണ്ട്. പക്ഷേ, ഈ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം സാമ്പത്തികമായി ഇതുവരെ നഷ്ടക്കണക്കുകളിൽ നിന്നു കരകയറിയിട്ടില്ല എന്നതാണു വാസ്തവം. യുഡിഎഫ് സർക്കാരിലെ ഗതാഗത മന്ത്രി സി.പി. ജോണും കെഎസ്ആർടിസിയെ കരകയറ്റാനുള്ള പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. എന്നു മാത്രമല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനു ശുഭപ്രതീക്ഷയുമുണ്ട് എന്നുവേണം കരുതാൻ. കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി പതിയെ കരകയറുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഏതാനും ദിവസം മുൻപ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. പൂർണമായി ലാഭത്തിലാണെന്നു പറയുന്നില്ലെങ്കിലും കുടിശികകളും കടങ്ങളും തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കു കോർപ്പറേഷൻ വരുകയാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. കേൾക്കുമ്പോൾ സുഖമുള്ള കാര്യമാണിത്. പൊതുജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണം കൊണ്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോർപ്പറേഷന് സ്വയം പിടിച്ചുനിൽക്കാനുള്ള കെൽപ്പുണ്ടാവുന്നുവെങ്കിൽ അതു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണല്ലോ. പ്രിയദർശിനി വനിതാ സൗജന്യ യാത്രാ സർവീസുകളുടെ വരുമാനം സർക്കാർ കൊടുത്താൽ ചെലവു കഴിഞ്ഞുപോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കെഎസ്ആർടിസിയെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റമാവും അത്.
പൂജാ അവധിക്കാലത്തിനു ശേഷമുള്ള ദിവസം, കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച, കെഎസ്ആർടിസിക്കു വലിയ നേട്ടമുണ്ടായി എന്നൊരു റിപ്പോർട്ട് കണ്ടു. ശബരിമല സീസണൊഴികെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ ടിക്കറ്റ് വരുമാനത്തിൽ കോർപ്പറേഷന് രണ്ടാമത്തെ വലിയ നേട്ടമാണ് അന്നുണ്ടായതത്രേ. അന്ന് 10.64 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനമാണ് കോർപ്പറേഷൻ നേടിയത്. ഇതിൽ പ്രിയദർശിനി സർവീസുകളുടെ വരുമാനം മാറ്റിയാലും മറ്റു സർവീസുകളിൽ നിന്നായി 7.33 കോടി രൂപ കോർപ്പറേഷനു ലഭിച്ചു. ശരാശരി 5.77 കോടി രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രിയദർശിനി ഇതര സർവീസുകളുടെ വരുമാനം. അത് 7.33 കോടിയിലേക്ക് ഉയർന്നു എന്നത് കോർപ്പറേഷന് ആത്മവിശ്വാസം നൽകാവുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ പൂജാ അവധിക്കാലത്തിനു ശേഷമുള്ള സമാന ദിവസത്തിൽ 9.41 കോടി രൂപയായിരുന്നു ആകെയുള്ള ടിക്കറ്റ് വരുമാനം. കെഎസ്ആർടിസി നടത്തിയ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇക്കുറി ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന വരുമാനം വർധിപ്പിച്ചത് എന്നത്രേ കോർപ്പറേഷന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഇതുപോലെ ഉത്സവ സീസണുകൾ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കോർപ്പറേഷനു കഴിയണം.
വ്യാഴാഴ്ച 4,612 ബസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 16.02 ലക്ഷം കിലോമീറ്ററാണ് കെഎസ്ആർടിസി സർവീസ് നടത്തിയത്. ഒരു കിലോമീറ്ററിനു ലഭിച്ച ശരാശരി വരുമാനം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 58.80 രൂപയിൽ നിന്ന് 66.44 രൂപയായി ഉയർന്നു. അതുപോലെ ഒരു ബസിൽ നിന്നുള്ള ശരാശരി വരുമാനം 20,094 രൂപയിൽ നിന്ന് 23,215 രൂപയായി വർധിച്ചു. ഒരൊറ്റ ദിവസം 30.61 ലക്ഷം യാത്രക്കാരാണ് കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളെ ആശ്രയിച്ചതെന്നു കോർപ്പറേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യകത മനസിലാക്കി കൂടുതൽ സർവീസുകൾ ക്രമീകരിക്കാനും ലഭ്യമായ ബസുകൾ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കാനും കോർപ്പറേഷനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നു തന്നെ കരുതാം. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഇനിയും മുന്നോട്ടുപോകാൻ മാനെജ്മെന്റിനും ജീവനക്കാർക്കും കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. ശബരിമല സീസൺ അടുത്തുവരികയാണ്. തീർഥാടകരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ പരമാവധി ശ്രദ്ധയുണ്ടാവണം. ശബരിമല സീസണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു പുതിയ വാഹനങ്ങൾക്കു പുറമെ പഴയ 100 ബസുകൾ പൂർണമായും നവീകരിച്ചു നിരത്തിലിറക്കാൻ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നു മന്ത്രി പറയുകയുണ്ടായി.
പുതിയ ബസുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നു. സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അതിനു തടസമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും സഹകരണ സംഘങ്ങളുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ കെഎസ്ആർടിസിക്കു ബസുകൾ നൽകാൻ സ്വമേധയാ മുന്നോട്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്നതു സ്വാഗതാർഹമാണ്. എംഎൽഎമാരുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കെഎസ്ആർടിസിക്കു പുതിയ ബസുകൾ വാങ്ങാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയതും ശ്രദ്ധേയമായ നീക്കമാണ്. ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ പരമാവധി മൂന്നു ബസുകൾ വരെ എംഎൽഎ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു വാങ്ങാനാവും. 140 മണ്ഡലങ്ങളിലും മൂന്നു ബസുകൾ വീതം വാങ്ങുന്നതോടെ 420 പുതിയ ബസുകളായി. രണ്ടു ബസുകൾ വീതം വാങ്ങിയാൽ പോലും 280 പുതിയ ബസുകൾ കോർപ്പറേഷനു കിട്ടും. അത് കോർപ്പറേഷനും യാത്രക്കാർക്കും വലിയ സഹായമായി മാറുകയും ചെയ്യും. ഇതിനു പുറമെ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് വാടക വ്യവസ്ഥയിൽ എടുത്ത് കൂടുതൽ ബസുകൾ നിരത്തിലിറക്കുന്നതും നല്ല കാര്യം തന്നെ.
ഇപ്പോൾ പല റൂട്ടുകളിലും കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ബസുകളാണു സർവീസ് നടത്തുന്നത് എന്നതു ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നമാണ്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞ പഴയ ബസുകൾക്കു പകരം പുതിയ ബസുകൾ എത്തേണ്ടതുണ്ട്. കെഎസ്ആർടിസിയുടെ കൊറിയർ ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കുന്നതും ക്രിയാത്മകമായ നടപടിയാണ്. കോർപ്പറേഷന്റെ ബജറ്റ് ടൂറിസം പാക്കെജുകൾ ജനശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്നതാണ്. മികച്ച ബസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അന്തർ സംസ്ഥാന സർവീസുകളുടെ വ്യാപനവും ഗുണകരമായി മാറേണ്ടതാണ്. അതിനായി അതിർത്തി മണ്ഡലങ്ങളിലെ എംഎൽഎമാരുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ബസുകൾ വാങ്ങാവുന്നതുമാണ്.