Digital arrests and CBI investigation

ഡി​​ജി​​റ്റ​​ൽ അ​​റ​​സ്റ്റു​​ക​​ളും

സി​​ബി​​ഐ അ​​ന്വേ​​ഷ​​ണ​വും

Editorial

ഡി​ജിറ്റൽ അറസ്റ്റുകളും സിബിഐ അന്വേഷണവും

"സഞ്ചാർ സാഥി' ആപ് നിർബന്ധമാക്കുന്നത് പൗരന്മാരുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്നു പ്രതിപക്ഷം
ഡി​​ജി​​റ്റ​​ൽ യു​​ഗ​​ത്തി​​ലാ​​ണു നാം ​​ജീ​​വി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. കം​​പ്യൂ​​ട്ട​​റും ലാ​​പ്ടോ​​പ്പും മൊ​​ബൈ​​ൽ ഫോ​​ണും ഇ​​ന്‍റ​​ർ​​നെ​​റ്റും ഇ​​തെ​​ല്ലാ​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ടു​​ള്ള ആ​​ധു​​നി​​ക സാ​​ങ്കേ​​തി​​ക വി​​ദ്യ​​ക​​ളും ഇ​​ല്ലാ​​ത്ത ലോ​​ക​​ത്തെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് ഇ​​ന്നു ചി​​ന്തി​​ക്കാ​​നേ ക​​ഴി​​യി​​ല്ല. ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ന്‍റെ നാ​​നാ​​ത​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ലും ഡി​​ജി​​റ്റ​​ൽ സാ​​ങ്കേ​​തി​​ക വി​​ദ്യ​​ക​​ൾ പി​​ടി​​മു​​റു​​ക്കി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. അ​​ഥ​​വാ ദൈ​​നം​​ദി​​ന ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ന്‍റെ എ​​ല്ലാ വ​​ശ​​ങ്ങ​​ളെ​​യും സ്പ​​ർ​​ശി​​ക്കു​​ന്നു. വി​​വ​​ര സാ​​ങ്കേ​​തി​​ക വി​​ദ്യ​​യു​​ടെ വ്യാ​​പ​​നം പു​​തി​​യൊ​​രു ലോ​​കം ത​​ന്നെ​​യാ​​ണു തു​​റ​​ന്നു​​വ​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. എ​​ന്നു മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല കൂ​​ടു​​ത​​ൽ അ​​തി​​ശ​​യ​​ക​​ര​​മാ​​യ മാ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു ഡി​​ജി​​റ്റ​​ൽ മേ​​ഖ​​ല വി​​ധേ​​യ​​മാ​​യി​​ക്കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കു​​ക​​യു​​മാ​​ണ്. ഡി​​ജി​​റ്റ​​ൽ മാ​​ർ​​ക്ക​​റ്റി​​ങ്ങും ഡി​​ജി​​റ്റ​​ൽ ട്രാ​​ൻ​​സാ​​ക്‌​ഷ​​നു​​മൊ​​ക്കെ ഇ​​ന്നു ന​​മു​​ക്കു സു​​പ​​രി​​ചി​​ത​​മാ​​ണ്. ഓ​​രോ സാ​​ധാ​​ര​​ണ​​ക്കാ​​ര​​നും ഡി​​ജി​​റ്റ​​ൽ മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ലെ നേ​​ട്ട​​ങ്ങ​​ൾ അ​​നു​​ഭ​​വി​​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യു​​ന്നു​​ണ്ട്.

അ​​തി​​നൊ​​പ്പം ഈ ​​മേ​​ഖ​​ല​​യെ ദു​​രു​​പ​​യോ​​ഗം ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​വ​​രും ഏ​​റു​​ക​​യാ​​ണ്. വി​​വി​​ധ ത​​ര​​ത്തി​​ലു​​ള്ള സൈ​​ബ​​ർ കു​​റ്റ​​കൃ​​ത്യ​​ങ്ങ​​ൾ വ​​ർ​​ധി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. അ​​തി​​നു ത​​ട​​യി​​ടാ​​നു​​ള്ള ശ്ര​​മ​​ങ്ങ​​ളി​​ലാ​​ണു കേ​ന്ദ്ര സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ സം​​വി​​ധാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ. പ​​ക്ഷേ, ഒ​​ന്നും വി​​ജ​​യ​​ത്തി​​ലെ​​ത്തി​​യെ​​ന്നു പ​​റ​​യാ​​നാ​​വി​​ല്ല. സൈ​​ബ​​ർ സു​​ര​​ക്ഷ ദേ​​ശീ​​യ പ്രാ​​ധാ​​ന്യ​​മു​​ള്ള വി​​ഷ​​യ​​മാ​​യി മാ​​റി​​യ​​തും അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടു ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ്. ഡി​​ജി​​റ്റ​​ൽ സം​​വി​​ധാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ച് കോ​​ടി​​ക്ക​​ണ​​ക്കി​​നു രൂ​​പ​​യാ​​ണു ത​​ട്ടി​​പ്പു സം​​ഘ​​ങ്ങ​​ൾ ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ നി​​ന്നു ക​​വ​​ർ​​ന്നെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. 2024ൽ ​​മാ​​ത്രം രാ​​ജ്യ​​ത്ത് 22,800 കോ​​ടി രൂ​​പ​​യു​​ടെ ഓ​​ൺ​​ലൈ​​ൻ ത​​ട്ടി​​പ്പു​​ക​​ൾ ന​​ട​​ന്നി​​ട്ടു​​ണ്ടെ​​ന്നാ​​ണു ക​​ണ​​ക്ക്. ഈ ​​വ​​ർ​​ഷ​​ത്തെ ക‍ണ​​ക്കു​​ക​​ളും ആ​​ശ​​ങ്ക​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്ന​​തു ത​​ന്നെ​​യാ​​വും.

കേ​​ന്ദ്ര ആ​​ഭ്യ​​ന്ത​​ര മ​​ന്ത്രാ​​ല​​യ​​ത്തി​​നു കീ​​ഴി​​ലു​​ള്ള ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ സൈ​​ബ​​ർ ക്രൈം ​​കോ-​​ഓ​​ർ​​ഡി​​നേ​​ഷ​​ൻ സെ​​ന്‍റ​​റി​​ന്‍റെ ക​​ണ​​ക്ക​​നു​​സ​​രി​​ച്ച് 2025ന്‍റെ ആ​​ദ്യ അ​​ഞ്ചു മാ​​സ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ 7,000 കോ​​ടി രൂ​​പ​​യു​​ടെ ഓ​​ൺ​​ലൈ​​ൻ ത​​ട്ടി​​പ്പു​​ക​​ളാ​​ണു രാ​​ജ്യ​​ത്തു ന​​ട​​ന്നി​​ട്ടു​​ള്ള​​ത്. സൈ​​ബ​​ർ സു​​ര​​ക്ഷ ഉ​​റ​​പ്പാ​​ക്കാ​​ൻ എ​​ല്ലാ പു​​തി​​യ സ്മാ​​ർ​​ട്ട് ഫോ​​ണു​​ക​​ളി​​ലും കേ​​ന്ദ്ര സ​​ർ​​ക്കാ​​രി​​ന്‍റെ സൈ​​ബ​​ർ സു​​ര​​ക്ഷാ ആ​​പ് "സ​​ഞ്ചാ​​ർ സാ​​ഥി' പ്രീ-​​ഇ​​ൻ​​സ്റ്റോ​​ൾ ചെ​​യ്യ​​ണ​​മെ​​ന്ന് സ്മാ​​ർ​​ട്ട് ഫോ​​ൺ നി​​ർ​​മാ​​താ​​ക്ക​​ളോ​​ടു ടെ​​ലി​​കോം മ​​ന്ത്രാ​​ല​​യം നി​​ർ​​ദേ​​ശി​​ച്ചു​ എ​​ന്ന റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ടു​​ക​​ൾ പു​​റ​​ത്തു​​വ​​ന്ന​​ത് ഈ ​​പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ല​​ത്തി​​ലാ​​ണ്. അ​​തു ​പ​​ക്ഷേ, ഒ​​രു വി​​വാ​​ദ​​ത്തി​​നും ഇ​​ട​ ന​​ൽ​​കി​​യി​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്.

മൊ​​ബൈ​​ൽ ഫോ​​ണു​​ക​​ളി​​ൽ "സ​​ഞ്ചാ​​ർ സാ​​ഥി' ആ​​പ് നി​​ർ​​ബ​​ന്ധ​​മാ​​ക്കു​​ന്ന​​ത് പൗ​​ര​​ന്മാ​​രു​​ടെ സ്വ​​കാ​​ര്യ​​ത​​യി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള ക​​ട​​ന്നു​​ക​​യ​​റ്റ​​മാ​​ണെ​​ന്നു പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ ക​​ക്ഷി​​ക​​ൾ കു​​റ്റ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്നു​​ണ്ട്. പൗ​​ര​​ന്മാ​​രെ നി​​രീ​​ക്ഷി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള സ​​ർ​​ക്കാ​​രി​​ന്‍റെ ത​​ന്ത്രം, മൗ​​ലി​​കാ​​വ​​കാ​​ശ​​ങ്ങ​​ളി​​ലു​​ള്ള ക​​ട​​ന്നു​​ക​​യ​​റ്റം എ​​ന്നൊ​​ക്കെ​​യാ​​ണു പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷം പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത്. ഡി​​ലീ​​റ്റ് ചെ​​യ്യാ​​ൻ ക​​ഴി​​യാ​​ത്ത വി​​ധ​​ത്തി​​ലു​​ള്ള​​താ​​ണ് ഈ ​​ആ​​പ് എ​​ന്ന ആ​​രോ​​പ​​ണം സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ നി​​ഷേ​​ധി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ആ​​പ് വേ​​ണ്ടാ​​ത്ത​​വ​​ർ​​ക്ക് അ​​തു ഡി​​ലീ​​റ്റ് ചെ​​യ്യാ​​മെ​​ന്നു കേ​​ന്ദ്ര വാ​​ർ​​ത്താ​​വി​​നി​​മ​​യ വ​​കു​​പ്പു മ​​ന്ത്രി ജ്യോ​​തി​​രാ​​ദി​​ത്യ സി​​ന്ധ്യ വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്ക് ആ​​പ് എ​​ത്തി​​ക്കു​​ക എ​​ന്ന ക​​ട​​മ​​യാ​​ണു സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് കേ​​ന്ദ്ര മ​​ന്ത്രി അ​​വ​​കാ​​ശ​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു. എ​​ന്താ​​യാ​​ലും സൈ​​ബ​​ർ ത​​ട്ടി​​പ്പു​​ക​​ൾ ത​​ട​​യാ​​നു​​ള്ള ന​​ട​​പ​​ടി​​ക​​ൾ പ​​ല വി​​ധ​​ത്തി​​ലും സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ സ്വീ​​ക​​രി​​ച്ചു​​വ​​രി​​ക​​യാ​​ണ്.

ഇ​​തി​​നി​​ടെ​​യാ​​ണ് ഡി​​​ജി​​​റ്റ​​​ൽ അ​​​റ​​​സ്റ്റി​​​ന്‍റെ പേ​​​രി​​​ലു​​​ള്ള ത​​​ട്ടി​​​പ്പു​​​ക​​​ളെ​​​ക്കു​​​റി​​​ച്ചു രാ​​​ജ്യ​​​വ്യാ​​​പ​​​ക​​​മാ​​​യി ഏ​​​കീ​​​കൃ​​​ത അ​​​ന്വേ​​​ഷ​​​ണം ന​​​ട​​​ത്താ​​​ൻ സി​​​ബി​​​ഐ​​​യെ സു​​​പ്രീം കോ​​​ട​​​തി ചു​​​മ​​​ത​​​ല​​​പ്പെ​​​ടു​​​ത്തി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ഇ​​​ന്‍റ​​​ർ​പോ​​​ളി​​​ന്‍റെ സ​​​ഹാ​​​യ​​​ത്തോ​​ടെ രാ​​​ജ്യ​​​ത്തി​​​നു പു​​​റ​​​ത്തേ​​​ക്കും അ​​​ന്വേ​​​ഷ​​​ണ​​മാ​​വാ​​മെ​​ന്നു കോ​​ട​​തി വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. സി​​​ബി​​​ഐ അ​​​ന്വേ​​​ഷ​​​ണ​​​ത്തി​​​ന് അം​​​ഗീ​​​കാ​​​രം ന​​​ൽ​​​കാ​​​ൻ പ്ര​​​തി​​​പ​​​ക്ഷ പാ​​​ർ​​​ട്ടി​​​ക​​​ൾ ഭ​​​രി​​​ക്കു​​​ന്ന സം​​​സ്ഥാ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​ക്കു നി​​​ർ​​​ദേ​​​ശം ന​​​ൽ​​​കി​​​യ സു​​​പ്രീം കോ​​​ട​​​തി, സൈ​​​ബ​​​ർ ക്രി​​​മി​​​ന​​​ലു​​​ക​​​ളു​​​ടെ ബാ​​​ങ്ക് അ​​​ക്കൗ​​​ണ്ടു​​​ക​​​ൾ ക​​​ണ്ടെ​​​ത്തി മ​​​ര​​​വി​​​പ്പി​​​ക്കാ​​​ൻ എ​​​ഐ ഉ​​​പ​​​യോ​​​ഗി​​​ക്കാ​​​ത്ത​​​ത് എ​​​ന്തു​​​കൊ​​​ണ്ടാ​​​ണെ​​​ന്നു റി​​​സ​​​ർ​​​വ് ബാ​​​ങ്കി​​​നോ​​​ട് ആ​​​രാ​​​യു​​ക​​യും ചെ​​യ്തി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. സൈ​​ബ​​ർ ത​​ട്ടി​​പ്പു​​ക​​ളി​​ൽ ഇ​​പ്പോ​​ൾ പ്ര​​ധാ​​ന​​മാ​​യും ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​ണു ഡി​​ജി​​റ്റ​​ൽ അ​​റ​​സ്റ്റു​​ക​​ൾ. ബോ​​ധ​​വ​​ത്ക​​ര​​ണ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ശ​​ക്ത​​മാ​​യി ന​​ട​​ക്കു​​മ്പോ​​ഴും കൂ​​ടു​​ത​​ൽ ആ​​ളു​​ക​​ൾ ഈ ​​ത​​ട്ടി​​പ്പി​​ന് ഇ​​ര​​ക​​ളാ​​യി​​ക്കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്നു.

കേ​​​ന്ദ്ര, സം​​​സ്ഥാ​​​ന അ​​​ന്വേ​​​ഷ​​​ണ ഏ​​​ജ​​​ൻ​​​സി​​​ക​​​ളു​​​ടെ​​​യോ കോ​​​ട​​​തി​​​യു​​​ടെ​​​യോ ഉ​​​ദ്യോ​​​ഗ​​​സ്ഥ​​​രെ​​​ന്നു ന​​​ടി​​​ച്ച് ഓ​​​ഡി​​​യൊ, വി​​​ഡി​​​യൊ കോ​​​ളു​​​ക​​​ളി​​​ലൂ​​​ടെ ഇ​​​ര​​​ക​​​ളെ ഭീ​​​ഷ​​​ണി​​​പ്പെ​​​ടു​​​ത്തു​​​ന്ന കു​​​റ്റ​​​കൃ​​​ത്യ​​​മാ​​​ണു ഡി​​​ജി​​​റ്റ​​​ൽ അ​​​റ​​​സ്റ്റ്. ഇ​​​ര​​​ക​​​ളെ വെ​​​ർ​​​ച്വ​​​ലാ​​​യി ബ​​​ന്ദി​​​ക​​​ളാ​​​ക്കി പ​​​ണം ന​​​ൽ​​​കാ​​​ൻ സ​​​മ്മ​​​ർ​​​ദം ചെ​​​ലു​​​ത്തു​​​ക​​യാ​​ണു ത​​ട്ടി​​പ്പു​​കാ​​ർ ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​ത്. ഡി​​​​ജി​​​​റ്റ​​​​ല്‍ അ​​​​റ​​​​സ്റ്റ് ത​​​​ട്ടി​​​​പ്പു​​​​ക​​​​ള്‍ക്കാ​​​​യി ബാ​​​​ങ്ക് അ​​​​ക്കൗ​​​​ണ്ടു​​​​ക​​​​ള്‍ തു​​​​റ​​​​ന്ന കേ​​​​സു​​​​ക​​​​ളി​​​​ല്‍ അ​​​​ഴി​​​​മ​​​​തി നി​​​​രോ​​​​ധ​​​​ന നി​​​​യ​​​​മ​​​​പ്ര​​​​കാ​​​​രം ബാ​​​​ങ്ക് ഉ​​​ദ്യോ​​​ഗ​​​സ്ഥ​​​രു​​​ടെ പ​​​ങ്ക് അ​​​ന്വേ​​​ഷി​​​ക്കാ​​​നും സി​​​​ബി​​​​ഐ​​​​ക്ക് അ​​​​ധി​​​​കാ​​​​രം ഉ​​​​ണ്ടാ​​​​യി​​​​രി​​​​ക്കു​​​​മെ​​​​ന്നു കോ​​ട​​തി പ​​റ​​ഞ്ഞ​​തു പ്ര​​ധാ​​ന​​മാ​​ണ്. നി​​​​ക്ഷേ​​​​പം ന​​​​ട​​​​ത്തി​​​​യാ​​​​ല്‍ കൂ​​​​ടു​​​​ത​​​​ല്‍ നേ​​​​ട്ടം, പാ​​​​ര്‍ട്ട് ടൈം ​​​​ജോ​​​​ലി എ​​​​ന്നി​​​​ങ്ങ​​​​നെ​​​​യു​​​​ള്ള പേ​​​​രു​​​​ക​​​​ളി​​​​ല്‍ ന​​​​ട​​​​ക്കു​​​​ന്ന ത​​​​ട്ടി​​​​പ്പു​​​​ക​​​​ളെ കു​​​​റി​​​​ച്ചും തു​​​​ട​​​​ര്‍ന്നു​​​​ള്ള ഘ​​​​ട്ട​​​​ങ്ങ​​​​ളി​​​​ല്‍ സി​​​​ബി​​​​ഐ അ​​​​ന്വേ​​​​ഷി​​​​ക്ക​​​​ണ​​മെ​​ന്നു കോ​​ട​​തി നി​​ർ​​ദേ​​ശി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. ഡി​​ജി​​റ്റ​​ൽ അ​​റ​​സ്റ്റു​​ക​​ളു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ടു​​ള്ള രാ​​ജ്യ​​വ്യാ​​പ​​ക അ​​ന്വേ​​ഷ​​ണ​​ത്തി​​ന് എ​​ത്ര​​യും പെ​​ട്ടെ​​ന്നു സി​​ബി​​ഐ ന​​ട​​പ​​ടി​​ക​​ൾ ആ​​രം​​ഭി​​ക്ക​​ണം. സ​​ർ​​ക്കാ​​രു​​ക​​ളും ഐ​​ടി കേ​​ന്ദ്ര​​ങ്ങ​​ളും എ​​ല്ലാം സി​​ബി​​ഐ​​യ്ക്ക് ആ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​യ സ​​ഹാ​​യം ചെ​​യ്തു കൊ​​ടു​​ക്കു​​ക​​യും വേ​​ണം.

