കൊച്ചി: സിയാലിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ സിഐഎഎസ്എൽ അക്കാഡമി പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തെ വിവിധ ഏവിയേഷൻ കോഴ്സുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചു. ഒരു വർഷം ദൈർഘ്യമുള്ള കുസാറ്റ് അംഗീകൃത പിജി ഡിപ്ലോമ, അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾക്കും ആറുമാസം ദൈർഘ്യമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾക്കുമാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിയാൽ എയ്റോ പാർക്കിലെ അക്കാഡമി ക്യാമ്പസിലാണ് ക്ലാസുകൾ.
ബിരുദധാരികൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പിജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഏവിയേഷൻ മാനേജ്മെന്റിൽ എയർലൈൻ-എയർപോർട്ട് മാനേജ്മെന്റ്, കാർഗോ, സെക്യൂരിറ്റി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ വിപുലമായ പരിശീലനം ലഭിക്കും. കൂടാതെ വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ ഗ്രൗണ്ട് സർവീസ്, റാംപ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ബിരുദധാരികൾക്കായി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ എയർപോർട്ട് പാസഞ്ചർ സർവീസസ് മാനേജ്മെന്റ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ എയർപോർട്ട് റാംപ് സർവീസസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നീ ആറുമാസത്തെ കോഴ്സുകളും ലഭ്യമാണ്.
അഗ്നിശമന-രക്ഷാപ്രവർത്തന മേഖലയിൽ കരിയർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സയൻസ് പശ്ചാത്തലമുള്ള പ്ലസ്ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് റെസ്ക്യൂ ആൻഡ് ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. 800 ചതുരശ്ര അടിയിൽ മെയ്സ് മാതൃകയിൽ നിർമ്മിച്ച ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഏവിയേഷൻ ബ്രീത്തിംഗ് അപ്പാരറ്റസ് ട്രെയിനിംഗ് ഗാലറിയിലാണ് ഈ കോഴ്സിലെ പ്രായോഗിക പരിശീലനം നൽകുന്നത്.
പുകയും ഇരുട്ടും നിറഞ്ഞ അതീവ ദുഷ്കരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ച് നൽകുന്ന പരിശീലനം ഇടുങ്ങിയതും കാഴ്ചാപരിധി കുറഞ്ഞതുമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്താൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കും. ഇൻസ്ട്രക്ടർക്ക് മോണിറ്ററിംഗ് റൂമിലിരുന്ന് സിസിടിവി വഴി ഓരോ ചലനങ്ങളും തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കാനും വിലയിരുത്താനും കഴിയുമെന്നതിലൂടെ പരിശീലനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുമെന്നതും ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ്.
അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ വഴി ലഭിക്കുന്ന പ്രായോഗിക അറിവ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തൊഴിൽ മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സഹായകരമാകും. പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ബ്രീത്തിംഗ് അപ്പാരറ്റസ്, സ്മോക്ക് ചേംബർ, പ്രഷർ ഫെഡ് ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നൽകുന്ന പ്രത്യേക സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ തൊഴിൽ വിപണിയിൽ ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ ഡിമാൻഡ് വർധിപ്പിക്കും.
കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാല അംഗീകാരത്തോടെ ഏവിയേഷൻ കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക സ്ഥാപനമാണ് സി.ഐ.എ.എസ്.എൽ അക്കാഡമി. വിമാനത്താവളത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടറിഞ്ഞ് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിനൊപ്പം അയാട്ട, എ.സി.ഐ എന്നിവയുടെ അംഗീകാരമുള്ള പാഠ്യപദ്ധതിയും ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ്.
സാങ്കേതിക അറിവിനൊപ്പം ആശയവിനിമയ ശേഷി, നേതൃപാടവം തുടങ്ങിയ വ്യക്തിത്വ വികസന നൈപുണ്യങ്ങൾക്കും അക്കാഡമി വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. കുസാറ്റ് നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന പാഠ്യപദ്ധതിയും പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പും സർവകലാശാല നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുമാണ് ഈ കോഴ്സുകളുടെ മറ്റൊരു ആകർഷണം.
പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെയും അഭിമുഖത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. അഗ്നിശമന വിഭാഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് കായികക്ഷമതാ പരിശോധന കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. അവസാന വർഷ പരീക്ഷാഫലം കാത്തിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് https://academy.ciasl.aero/ എന്ന ലിങ്ക് വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 8848000901,0484-2611785,ഇമെയിൽ: academy@ciasl.in