പുതുവഴികൾ തുറക്കുന്ന നവമാധ്യമ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍

കെൽട്രോണിൽ എഐ അധിഷ്ഠിത ന്യൂ മീഡിയ കോഴ്സ്

ഓണ്‍ലൈന്‍ മാര്‍ക്കിറ്റിങ് മേഖലയില്‍ പ്രൊഫഷണലുകളെ വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്നതിനായി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ Keltron Knowledge Services Group നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയും (Artificial Intelligence) നവമാധ്യമ സാദ്ധ്യതകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി രൂപകല്‍പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു തൊഴില്‍ അധിഷ്ഠിത കോഴ്സാണ് Professional Diploma in Generative AI (GenAI)-Enhanced New Media and Web Solutions (GAINEWS). ഇത് പൂര്‍ണമായും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നൂതന കോഴ്സാണ്.

ഒക്ടോബര്‍ 14 ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഈ കോഴ്സിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഓരോ ബാച്ചിലും 20 പേര്‍ക്ക് അഡ്മിഷന്‍ ലഭ്യമാകും. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ 8590368988, 9995668444 എന്നീ നമ്പറുകളില്‍ ലഭ്യമാണ്. തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, കൊച്ചി, തൃശൂര്‍, പാലക്കാട്‍, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം (കുറ്റിപ്പുറം) എന്നിവിടങ്ങളിലെ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പഠനത്തിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നുവർഷം ഡിപ്ലോമ അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ക്കാണ് ഈ പ്രൊഫഷണല്‍ ഡിപ്ലോമയില്‍ പ്രവേശനം ലഭിക്കുക. പ്രായോഗിക പരിശീലനത്തിന് (Practical Training) കൂടുതല്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്ന ഈ കോഴ്സിലൂടെ ന്യൂ മീഡിയയിലെ പുതിയ തലങ്ങളും സാധ്യതകളും തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു. Generative AI (Artificial Intelligence), New Media സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍ സമന്വയിപ്പിച്ച് ഓണ്‍ലൈന്‍ മാര്‍ക്കറ്റിങ്ങിന്‍റെ വിവിധ മേഖലകളില്‍ പ്രായോഗിക ജ്ഞാനവും വൈദഗ്ധ്യവും പ്രാപിക്കാം.

Artificial Intelligence ആധാരമാക്കിയുള്ള Inbound Marketing, AI Driven Content Creation, Reputation Management, Search and Display Advertising, Blogging, Online Public Relations, Community Management, Technical Web Journalism, Web Auditing, Digital Analytics തുടങ്ങിയ ആധുനിക ട്രെൻഡുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പാഠ്യപദ്ധതിയാണ് കോഴ്സ്ന്‍റെ പ്രധാന സവിശേഷത. മാര്‍ക്കറ്റിംഗിലെ ഏറ്റവും നൂതന ഘടകങ്ങള്‍ ആയ Performance Marketing, Influencer Marketing, Behavioral Advertising, Video Marketing, Digital Marketing എന്നിവ വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് മികച്ച കരിയര്‍ സാധ്യതകളും ലഭ്യമാക്കുന്നു.