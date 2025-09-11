Education

സാക്ഷരതാ മിഷന്‍റെ ഹയർസെക്കൻഡറി തുല്യതാ പരീക്ഷയിൽ മിന്നും ജയം നേടി എൺപതുകാരൻ

ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഭാഗത്തിലാണ് ഗോപിദാസ് മലയാളത്തിൽ എ പ്ലസും പൊളിറ്റിക്സിനും സോഷ്യോളജിക്കും ബി ഗ്രേഡും വാങ്ങി തിളങ്ങിയത്
P.D. who passed the equivalency test. Gopidas

തിരുവനന്തപുരം: ഗോപിദാസിനു വയസ് എൺപത്. പഠനാവേശത്തിനു പ്രായം പതിനേഴ്. സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷന്‍റെ ഹയർസെക്കൻഡറി തുല്യതാ പരീക്ഷയിൽ മിന്നും ജയം. ആലപ്പുഴക്കാരനാണ് ഈ മുത്തശ്ശൻ. തുല്യതാ പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ച പി.ഡി. ഗോപിദാസ് എന്ന, ആയിരം പൂർണചന്ദ്രന്മാരെ കണ്ട ശതാഭിഷിക്തൻ ഇപ്പോൾ ബിരുദ പഠനത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നതിനുള്ള ആഹ്ലാദത്തിലാണ്.

ആലപ്പുഴ പുന്നപ്ര വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനഞ്ചാം വാർഡിൽ താന്നിപ്പള്ളിച്ചിറ വീട്ടിലാണ് ഈ സന്തോഷം. ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഭാഗത്തിലാണ് ഗോപിദാസ് മലയാളത്തിൽ എപ്ലസും പൊളിറ്റിക്സിനും സോഷ്യോളജിക്കും ബി ഗ്രേഡും വാങ്ങി തിളങ്ങിയത്.

അഞ്ചാം ക്ലാസിൽ മുടങ്ങിയ പഠനമാണ് ഇപ്പോൾ തുടർവിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ വിജയിച്ചു മുന്നേറുന്നത്. തന്‍റെ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹപൂർത്തീകരണത്തിനാണ് താൻ തുല്യതാ പഠനത്തിനു ചേർന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

