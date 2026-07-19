ബോളിവുഡ് സൂപ്പർതാരം സൽമാൻ ഖാന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പൊതുപരിപാടിയിലെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി ചർച്ചയാകുന്നത്. മുംബൈയിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത താരത്തിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതോടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനിലയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക ആരാധകർക്കിടയിൽ ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്.
പരിപാടിക്കിടെ പതിവുപോലെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ എത്തിയ സൽമാൻ ഖാനെ കണ്ടെങ്കിലും, മുൻകാലത്തേക്കാൾ ശരീരം ഏറെ മെലിഞ്ഞതായും മുഖത്ത് ക്ഷീണം പ്രകടമാണെന്നും നിരവധി ആരാധകർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വൈറലായ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ "സൽമാൻ സുഖമായിരിക്കുന്നുണ്ടോ?", "മുഖത്ത് പഴയ ഉണർവ് കാണുന്നില്ല", "വളരെ ക്ഷീണിതനായി തോന്നുന്നു" തുടങ്ങിയ പ്രതികരണങ്ങളാണ് കൂടുതലായും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.
സൽമാന്റെ ഭാരം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതും മുഖത്തെ മാറ്റവുമാണ് ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയത്. ചിലർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ, മറ്റുചിലർ ഇത് പുതിയ സിനിമയ്ക്കായി നടത്തുന്ന ശാരീരിക മാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കാമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച് സൽമാൻ ഖാനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘമോ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
സൽമാൻ ഖാൻ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുമായി മുൻപും പോരാടിയിട്ടുള്ള താരമാണ്. വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് അദ്ദേഹം ട്രൈജെമിനൽ ന്യൂറാൽജിയ എന്ന കടുത്ത മുഖവേദനയുണ്ടാക്കുന്ന നാഡീരോഗത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നുപറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനുശേഷവും നിരവധി ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങളിൽ സൽമാൻ ഖാൻ വേഷമിട്ടിരുന്നു.
അതേസമയം, പുതിയ ചിത്രങ്ങളുടെ തിരക്കുകളുമായി സൽമാൻ ഖാൻ സജീവമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അതിനാൽ ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്ന ആരോഗ്യ ആശങ്കകൾക്ക് വ്യക്തമായ സ്ഥിരീകരണമൊന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ വീഡിയോയും ചിത്രങ്ങളും മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ആരാധകരുടെ ആശങ്ക ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്.