നടൻ ധർമേന്ദ്ര അന്തരിച്ചു; വിട വാങ്ങിയത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ അതികായൻ

മുംബൈ: പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് നടൻ‌ ധർമേന്ദ്ര (84) അന്തരിച്ചു.ബ്രീച്ച് കാൻഡി ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. ശ്വാസ തടസത്തെ തുടർന്ന് ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. അസുഖ ബാധിതനായ ശേഷം ധർമേന്ദ്ര പൊതുരംഗത്ത് നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. 1960ൽ ദിൽ ഭി തേരാ, ഹം ഭി തേര എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ധർമേന്ദ്ര സിനിമയിൽ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്.

ഷോലെ, ധരംവീർ, ചുപ്കേ ചുപ്കേ, ഡ്രീം ഗേൾ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ ധർമേന്ദ്രയെ പ്രശസ്തനാക്കി. ഷാഹിദ് കപൂറും കൃതി സനോണും അഭിനയിച്ച തേരി ബാത്തോം മേം ഐസാ ഉല്‍ഝാ ജിയാ ആണ് ഒടുവിൽ തിയേറ്ററിലെത്തിയ ധർമേന്ദ്ര ചിത്രം. നടി ഹേമമാലിനിയാണ് ഭാര്യ. ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ സണ്ണി ഡിയോൾ, ബോബി ഡിയോൾ, ഇഷ ഡിയോൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 6 മക്കളുണ്ട്.

