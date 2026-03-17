"വിവാഹിതയാകാൻ പോകുന്നുവെന്ന് അഹാന മെസേജ് അയച്ചു"; സൂചന നൽകി കൃഷ്ണകുമാർ

സുഹൃത്ത് നിമിഷ് രവിയാണ് വരനെന്നും കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു
അഹാന, നിമിഷ്, കൃഷ്ണകുമാർ

തന്‍റെ മൂത്ത മകളും നടിയുമായ അഹാന വിവാഹിതയാകാൻ പോകുന്നുവെന്ന് നടനും ബിജെപി നേതാവുമായ കൃഷ്ണകുമാർ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇക്കാര‍്യം സൂചിപ്പിച്ച് അഹാന മെസേജ് അയച്ചിരുന്നുവെന്നും സുഹൃത്ത് നിമിഷ് രവിയാണ് വരനെന്നും കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു.

വിവാഹ കാര‍്യം തന്നോട് അഹാന പറഞ്ഞപ്പോൾ വിവാഹ ചെലവിനെ പറ്റി താൻ അഹാനയോട് സംസാരിച്ചെന്നും ദിയ സ്വന്തം ചെലവിലാണ് വിവാഹം നടത്തിയതെന്ന കാര‍്യം അഹാനയെ ഓർമപ്പെടുത്തിയെന്നും കൃഷ്ണകുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഒരു ഓൺലൈൻ മാധ‍്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു പ്രതികരണം. ദിയയുടെ കല‍്യാണസമയത്ത് വിവാഹ ചെലവുകളെല്ലാം തന്നേ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സന്തോഷമായത്.

നിമിഷിന്‍റെ അച്ഛൻ രവിയെ കഴിഞ്ഞ 35 വർഷമായി തനിക്ക് അറിയാം. അദ്ദേഹം ഒരു നിർമാതാവായിരുന്നു. കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു. തന്‍റെ മൂന്നാമത്തെ മകൾ ഇഷാനി വിവാഹിതയാകാൻ പോകുന്നുവെന്ന സൂചനയും അദ്ദേഹം നൽകി. സുഹൃത്തായ അർജുനാണ് വരൻ.

