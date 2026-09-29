പാരിസ് ഫാഷൻ വീക്കിൽ തിളങ്ങി ഐശ്വര്യ റായ് ബച്ചൻ | Video
AI generated summary, newsroom reviewed
ന്യൂഡൽഹി: ബോളിവുഡ് സൂപ്പർതാരം ഐശ്വര്യ റായ് ബച്ചൻ പാരീസ് ഫാഷൻ വീക്കിൽ റാംപ് വോക്ക് നടത്തി ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു. സിറിയൻ ഫാഷൻ ലേബലായ യാറ ഷൂമേക്കറിന്റെ വസ്ത്രമണിഞ്ഞായിരുന്നു ആഷിന്റെ വരവ്.
മുത്തുകൾ പതിപ്പിച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കേപ്പിനൊപ്പം, കറുത്ത വെൽവെറ്റ് തുണിയിൽ വി-ആകൃതിയിലുള്ള ഫിഷ് ടെയിൽ ഗൗണായിരുന്നു ഐശ്വര്യയുടെ വേഷം. ലുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ ടിയാറയും ചേർത്തു. തിളക്കമുള്ള ചുവന്ന ലിപ്സ്റ്റിക്കും, മൂർച്ചയുള്ള വിങ്ഡ് ഐലൈനറും, തിളക്കമാർന്ന മേക്കപ്പ് ബേസുമായിരുന്നു മേക്കപ്പ്.
ലോറിയൽ പാരീസിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായ ബച്ചൻ, തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന ലോറിയൽ പാരീസ് ലെ ഡെഫിലെ ഷോയിലാണ് റാംപിലിറങ്ങിയത്. ഈഫൽ ടവറിന്റെ ചുവട്ടിലുള്ള പ്ലേസ് ജോഫ്രെയിലും എകോൾ മിലിറ്റെയറിലുമായിരുന്നു ഷോ അരങ്ങേറിയത്.
ബ്രാൻഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൽ, വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഐശ്വര്യയുടെ ചിത്രം പങ്കുവച്ചു. "നിങ്ങളുടെ മൂല്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള രാത്രി ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു. ലോറിയൽ പാരീസ് ഗ്ലോബൽ അംബാസഡർമാരായ @aishwaryaraibachchan_arb, @andiemacdowell, @evalongoria എന്നിവർ ലെ ഡെഫിലെ 2026-നായി ഈഫൽ ടവറിനു മുന്നിലുള്ള പ്ലേസ് ജോഫ്രെയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു," എന്നായിരുന്നു കുറിപ്പ്.
രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി കാൻ ചലച്ചിത്രമേളയിലെ റെഡ് കാർപെറ്റിലും പാരീസ് ഫാഷൻ വീക്കിലും ഈ ബ്രാൻഡിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു വരികയാണ് ഐശ്വര്യ. 2019-ലാണ് പാരീസ് ഫാഷൻ വീക്കിൽ അവർ ആദ്യമായി റാംപ് വോക്ക് ചെയ്തത്.
"ബ്രിജർട്ടൺ" താരം സിമോൺ ആഷ്ലി, ഹോളിവുഡ് താരം ഇവ ലോംഗോറിയ, സെലിൻ ഡിയോൺ, കാരാ ഡെലിവിൻ, ക്രിസ്റ്റൻ ബെൽ എന്നിവരും റാംപിൽ അണിനിരന്ന മറ്റു താരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.