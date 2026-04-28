പ്രസവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശങ്ങൾ വിവാദമായതിനു പിന്നാലെ വീണ്ടും പരാമർശം നടത്തി വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി തൃക്കാക്കരയിലെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി അഖിൽ മാരാർ.
കേരളം രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തേ അപ്പ്ഡേറ്റഡ് ആയിരുന്നുവെന്നും മാർത്താണ്ഡ വർമയുടെയോ സ്വാതി തിരുനാളിന്റെയോ കാലത്ത് ഐൻസ്റ്റീനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന രാജാക്കന്മാരുണ്ടെന്നുമാണ് അഖിൽ മാരാർ പറയുന്നത്.
മാർത്താണ്ഡ വർമയും സ്വാതി തിരുനാളും ജനിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഐൻസ്റ്റീൻ ജനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചിലർ കുറിച്ചു. വിവരക്കേട് പറയുമ്പോൾ മിനിമം ഗൂഗിൾ സെർച്ച് എങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കണമെന്നും ചില കമന്റുകൾ കാണാം.