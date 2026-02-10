20 വർഷത്തിന് ശേഷം അല്ലു അർജുൻ ചിത്രം ബിഗ് സ്ക്രീനിലേക്ക്; തരംഗമാകുമോ‍?

കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ആരാധകരുള്ള അന്യഭാഷ നടനാണ് അല്ലു അർജുൻ. 'മല്ലു അർജുൻ' എന്നാണ് അല്ലുവിനെ മലയാളികൾ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കാറുള്ളത്. ഇപ്പോഴിതാ താരത്തിന്റെ ഏക്കാലത്തെയും മികച്ച ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായ ഹാപ്പി വീണ്ടും തിയെറ്ററിലെത്തുകയാണ്. 20 വർഷത്തിനു ശേഷം പുറത്തിറങ്ങുന്ന ചിത്രം 4k ഡോൾബി അറ്റ്മോസിലാണ് ആരാധകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
റിലീസ് തീയതി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. 2006ൽ തെലുഗിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സമയത്ത് പരാജയമായിരുന്നുവെങ്കിലും കേരളത്തിൽ അല്ലു അർജുന് ഒരുപാട് ആരാധകരെ നേടികൊടുത്തു. 175 ദിവസത്തിലധികം ഹാപ്പി തിയെറ്ററിൽ പ്രദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. എ. കരുണാകരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ ജെനിലീയയാണ് നായികയായി എത്തിയത്.