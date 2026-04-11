"മാന്യമല്ലാത്തതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്"; ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സബ്സ്ക്രിപ്ഷനെക്കുറിച്ച് അന്ന രാജൻ‌

"സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷൻ എന്നാൽ അൺപ്രൊഫഷണൽ കണ്ടന്‍റ് എന്ന് അർഥമില്ല"
ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിലെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്‌ വഴി മാന്യമല്ലാത്തതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുതെന്ന് ആരാധകരോട് നടി അന്ന രാജൻ. പ്രൊഫണൽ കണ്ടന്‍റുകൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ലഭിക്കൂ എന്നും നടി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ വ്യക്തമാക്കി.

'പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, രണ്ടുവർഷം മുമ്പാണ് എന്‍റെ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷൻ ആരംഭിച്ചത്. നിങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം പുലർത്താനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഇടമാണ് ഇത്. എന്‍റെ റീലുകളും ചിത്രങ്ങളും ആദ്യം തന്നെ കാണാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാനുമായി പങ്കുവെക്കാനും കൂടുതൽ അടുക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.

സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷൻ എന്നാൽ അൺപ്രൊഫഷണൽ കണ്ടന്‍റ് എന്ന് അർഥമില്ല. ഗുണമേന്മയും സർഗാത്മകതയും പരസ്പരബഹുമാനവും നിലനിർത്തുന്ന സംവാദങ്ങൾക്കുള്ള ഇടമാണിത്. അതുകൊണ്ട് മാന്യമല്ലാത്തതൊന്നും ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്.", അന്ന രേഷ്മ രാജൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു

Also Read

