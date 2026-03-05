"ആ ഭക്തി സാന്ദ്രമായ നിമിഷത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കുമെന്ന് കരുതിയതല്ല, ഭക്തരോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു"; അന്ന രാജൻ

തിരുവനന്തപുരം: ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയിടാനെത്തിയ തന്റെ മോശം വീഡിയോകളും ക്ലിപ്പുകളുമെടുത്ത് ചിലർ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്ന് നടി അന്ന രേഷ്മ രാജൻ. ആ ഭക്തിസാന്ദ്രമായ നിമിഷത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിച്ച് ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ നടത്തുമെന്ന് താൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഏതെങ്കിലും ഭക്തരെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നുവെന്നും അന്ന പറയുന്നു.
അമ്മയ്ക്ക് തന്നെ അറിയാമെന്നും ഇതൊരിക്കലും തന്റെ ഉദ്ദേശ്യമായിരുന്നില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ഫെയ്സ് ബുക്കിലൂടെയായിരുന്നു അന്ന രാജന്റെ പ്രതികരണം.
കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം...
കൂപ്പുകൈ, കണ്ണീരോടെ
ആറ്റുകാൽ അമ്മയുടെ തിരുപാദങ്ങളിൽ പൊങ്കാല അർപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ്. കടുത്ത ചൂടിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, വിറകുപയോഗിച്ച് പാചകം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസത്തോടെ അമ്മയുടെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയോടെയാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്തത്.
ഈ പുണ്യ നിമിഷത്തിനിടയിൽ, ചില അനാവശ്യ വീഡിയോകളും ക്ലിപ്പുകളും പകർത്തി ചിലർ പങ്കുവച്ചു. മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എന്റെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരെയും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ദിവസം ഭക്തി നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ മാറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചില നിമിഷങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചത് എന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു.
എന്റെ സാരിയോ, എന്റെ ഭാവങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും ഭക്തരുടെ വികാരത്തെ മനഃപൂർവ്വം വ്രണപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. അത് ഒരിക്കലും എന്റെ ഉദ്ദേശ്യമായിരുന്നില്ല.
അമ്മയ്ക്ക് എന്റെ മനസ്സറിയാം. എന്റെ പുഞ്ചിരിക്ക് പിന്നിലെ പോരാട്ടം, പ്രാർഥനകൾ, ആത്മാർഥത എന്നിവ അമ്മക്കറിയാം. അത് മതി എനിക്ക്.
ഞാൻ എപ്പോഴും ആറ്റുകാൽ അമ്മയുടെ ഒരു എളിയ ഭക്തയായി തുടരും, എല്ലാം അമ്മയുടെ താമരപ്പൂക്കളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്.