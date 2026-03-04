Entertainment

മെഹന്ദി ചടങ്ങിൽ തിളങ്ങി അർജുൻ തെണ്ടുൽക്കർ; അർജുൻ-സാനിയ വിവാഹം മാർച്ച് 5ന്

മെഹന്ദി ചടങ്ങിന്‍റെ വീഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും പുറത്ത്
Arjun-Sania's wedding on March 5th

അർജുൻ-സാനിയ വിവാഹം മാർച്ച് 5ന്

Updated on

മുംബൈ: ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറുടെ മകനും ഐപിഎൽ താരവുമായ അർജുൻ തെണ്ടുൽക്കറിന്‍റെ വിവാഹം മാർച്ച് 5ന് നടക്കും. ഇതിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന മെഹന്ദി ചടങ്ങിന്‍റെ വീഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും പുറത്തുവന്നു. ഇത് ഇപ്പോൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി.

തെണ്ടുൽക്കർ- ചന്ദ്ഹോക് കുടുംബങ്ങൾ ചേർന്നാണ് വിപുലമായ മെഹന്ദി ചടങ്ങ് നടത്തിയത്. പച്ച കളറുള്ള കുർത്തയും ഓവർ കോട്ടുമായിരുന്നു സച്ചിന്‍റെ വേഷം. തിളക്കമാർന്ന ഗോൾഡൻ നീണ്ട കുർത്തയായിരുന്നു അർജുൻ ധരിച്ചത്. ഓഫ് വൈറ്റിൽ തിളക്കമാർന്ന കല്ലു പതിപ്പിച്ച ലെഹങ്കയായിരുന്നു വധുവായ സാനിയ ധരിച്ചത്. മെഹന്ദി ചടങ്ങിൽ ക്രിക്കറ്റ് താരം യുവരാജ് സിങും ഭാര്യ ഹാസലും പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

പ്രമുഖ മുംബൈ വ്യവസായി രവി ഘായിയുടെ കൊച്ചുമകളും സംരംഭകയുമായ സാനിയയാണ് അർജുന്‍റെ വധു. ഏറെ കാലമായി അടുപ്പത്തിലായിരുന്ന ഇരുവരുടെയും വിവാഹനിശ്ചയം 2025 ഓഗസ്റ്റിൽ നടന്നിരുന്നു. മാർച്ച് 5ന് നടക്കുന്ന വിവാഹച്ചടങ്ങിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു തുടങ്ങിയവരേയും കായിക, സിനിമ, ബിസിനസ് മേഖലയിലുള്ളവരേയും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Entertainment
Cricket
marriage
sachin tendulkar
son

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com