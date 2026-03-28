"മൂന്നു മണിക്കൂർ നേരത്തെ അസംബന്ധം, അതൊരു സിനിമയാണോ?"; ധുരന്ധർ 2ന് എതിരേ അസദുദ്ദിൻ ഒവൈസി

രൺവീർ സിങ് ചിത്രം ധുരന്ധർ 2ന് എതിരേ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ലോക്സഭാ എംപി അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി. ചിത്രം വയലൻസിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് ഒവൈസി ആരോപിക്കുന്നത്. മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരത്തെ അസംബന്ധമാണ് അതെന്നും സിനിമയെന്ന് ധുരന്ധറിനെ വിളിക്കാനാവുമോ എന്നും ഒവൈസി ചോദിച്ചു.
"അതൊരു സിനിമയാണോ? മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരത്തെ അസംബന്ധമാണ്. മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരത്തെ സിനിമ കാണാനുള്ള സമയം എനിക്കില്ല. വയലൻസും അസഭ്യം പറയുന്നതും അല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് സിനിമയിലുള്ളത്. മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ മുസ്ലീങ്ങളെ അസഭ്യം പറയണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നിങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം കാണാൻ ആർക്കാണ് സമയം?"- ഒവൈസി പറഞ്ഞു.
അതിനിടെ ബോക്സ് ഓഫിസിൽ സൂപ്പർഹിറ്റായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിത്രം. ആദിത്യ ധർ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം സ്പൈ ത്രില്ലറാണ്. ധുരന്ധർ 2 പ്രൊപ്പഗാണ്ട ചിത്രമാണെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു.