ചുവപ്പ് സാരിയിൽ തിളങ്ങി ബംഗാളി സുന്ദരി മോക്ഷ; മലയാളികളുടെ പ്രിയ ഭഗവതിയെ ഓർമയില്ലേ?

ദുർഗാപൂജാ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി ബംഗാളി പെൺകുട്ടിയുടെ തനത് സൗന്ദര്യവുമായി ആരാധകരുടെ മനംകവർന്ന് നടി മോക്ഷ. ചുവപ്പും സ്വർണവും നിറഞ്ഞ സാരിയണിഞ്ഞ് പരമ്പരാഗത ആഭരണങ്ങളോടെയുള്ള താരത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.
1950കളിലെ ഒരു ലുക്ക് 2026ൽ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നുവെന്നാണ് മോക്ഷ ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം കുറിച്ചത്. ‘ബോംഗ് ഗേൾ’ (ബംഗാളി പെൺകുട്ടി) എന്ന തന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് മോക്ഷ ചിത്രങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. പരമ്പരാഗത ബംഗാളി സൗന്ദര്യവും മോഡേൺ ഗ്ലാമറും ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരുപോലെ നിറയുന്നു. ചിത്രത്തിലെ ആത്മവിശ്വാസം നിറഞ്ഞ ചിരിയും ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്നുണ്ട്. ദുർഗാപൂജയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബംഗാളി പാരമ്പര്യവും മോഡേൺ ഗ്ലാമറും ഒരുമിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.
മലയാളികൾക്ക് മറക്കാനാകാത്ത ‘ഭഗവതി’
ബംഗാളിൽ നിന്നെത്തിയ മോക്ഷ മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതയായത് ‘കള്ളനും ഭഗവതിയും’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ്. ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണനൊപ്പം ഭഗവതിയുടെ വേഷത്തിലെത്തിയ മോക്ഷയുടെ പ്രകടനം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. 2023ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രമായിരുന്നു മലയാളത്തിലെ താരത്തിന്റെ അരങ്ങേറ്റം.
മലയാളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ബംഗാളി, തമിഴ്, തെലുങ്ക് സിനിമകളിൽ സാന്നിധ്യമറിയിച്ച താരമാണ് മോക്ഷ. ‘കർമ’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് നായികയായി ശ്രദ്ധ നേടിയത്. പിന്നീട് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സിനിമയിലേക്ക് ചുവടുമാറ്റുകയായിരുന്നു.
നടി മാത്രമല്ല, നർത്തകിയും അധ്യാപികയും
സിനിമയ്ക്ക് പുറത്തും വ്യത്യസ്തമായ പശ്ചാത്തലമാണ് മോക്ഷയ്ക്കുള്ളത്. മനശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടിയ താരം ഒരുകാലത്ത് അധ്യാപികയായും ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെറുപ്പം മുതൽ നൃത്തം അഭ്യസിച്ച മോക്ഷയ്ക്ക് ഭരതനാട്യം, കഥക്, ഒഡിസി എന്നിവയിൽ വൈദഗ്ധ്യമുണ്ട്. അഭിനയത്തിനൊപ്പം നൃത്തവും തന്റെ കലാജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമായാണ് താരം കാണുന്നത്.
കേരളം ഇപ്പോൾ ‘രണ്ടാം വീട്’
മലയാള സിനിമയിലേക്കുള്ള വരവ് മോക്ഷയുടെ കരിയറിൽ മാത്രമല്ല, കേരളവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലും വലിയ മാറ്റമാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. താരം തന്നെ കേരളത്തെ തന്റെ ‘രണ്ടാം വീട്’ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫോർട്ട് കൊച്ചി, തൃശൂർ, കണ്ണൂർ, ആലപ്പുഴ, കുമ്പളങ്ങി, തിരുവനന്തപുരം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്നും താരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മലയാളവും പഠിച്ചെടുത്ത മോക്ഷയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഭാഷയോടും കേരളീയ സംസ്കാരത്തോടും പ്രത്യേക അടുപ്പമുണ്ട്.
സാരി, പൊട്ട്, ആഭരണങ്ങൾ... ബംഗാളി സൗന്ദര്യത്തിന്റെ എല്ലാ ചേരുവകളും ചേർത്തുള്ള മോക്ഷയുടെ പുതിയ ലുക്ക് ആരാധകർക്ക് ഒരേസമയം ട്രഡീഷണലും ഗ്ലാമറസുമായൊരു ദൃശ്യാനുഭവമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. ‘ഭഗവതി’യായി മലയാളികളുടെ മനസിൽ ഇടം നേടിയ താരം ഇപ്പോൾ സ്വന്തം ബംഗാളി വേരുകളിലേക്ക് ഗ്ലാമറോടെ മടങ്ങിയെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ബംഗാളിലെ ദുർഗാപൂജ
പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ദുർഗാപൂജ ഒരു ആഘോഷം മാത്രമല്ല. സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക-മത ആഘോഷങ്ങളിലൊന്നാണ് ദുർഗാപൂജ. ദുർഗാദേവി മഹിഷാസുരനെ വധിച്ച് തിന്മയ്ക്ക് മേൽ നന്മ നേടിയതിന്റെ പ്രതീകമായാണ് ഈ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ബംഗാളികൾക്ക് ഇത് മതപരമായ ചടങ്ങിനപ്പുറം കുടുംബവും സൗഹൃദവും കലയും പാരമ്പര്യവും ഒത്തുചേരുന്ന വലിയൊരു ആഘോഷം കൂടിയാണ്.
കോൽക്കത്ത ഉൾപ്പെടെയുള്ള പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പേ പൂജാ ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങും. മനോഹരമായ പന്തലുകൾ, ദുർഗാദേവിയുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ, വിളക്കുകൾ, സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ, പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ, രുചികരമായ ഭക്ഷണം എല്ലാം ചേർന്ന് നഗരങ്ങൾ ഉത്സവലഹരിയിലാകും. വിജയദശമിയോടെ ദേവിയുടെ വിഗ്രഹം നിമജ്ജനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആഘോഷത്തിന് വിരാമമാകുമെങ്കിലും, ബംഗാളികളുടെ മനസിൽ ദുർഗാപൂജ വീണ്ടും ഒരുമിക്കാനുള്ള ഒരു വികാരവും സ്വന്തം നാടിനോടുള്ള ബന്ധവും കൂടിയാണ്.