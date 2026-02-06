Entertainment

രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് ചത്താ പച്ച ബോക്സ് ഓഫിസിൽ എത്ര നേടി‍?

അടുത്തിടെ തിയെറ്ററിലെത്തിയ ചത്താ പച്ച എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ബോക്സ് ഓഫിസ് കളക്ഷൻ കണക്കുകളാണ് നിലവിൽ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്
chatha pacha box office collection updates

വിശാഖ് നായർ, അർജുൻ അശോകൻ, റോഷൻ മാത‍്യു

Updated on

അദ്വൈത് നായർ സംവിധാനം ചെയ്ത് അടുത്തിടെ തിയെറ്ററിലെത്തിയ ആക്ഷൻ കോമഡി ചിത്രമാണ് ചത്താ പച്ച. തിയെറ്റർ റിലീസായി രണ്ടാഴ്ച പൂർത്തിയായ ചിത്രത്തിന്‍റെ ബോക്സ് ഓഫിസ് കളക്ഷൻ കണക്കുകളാണ് നിലവിൽ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ 33.32 കോടി രൂപ ചിത്രം നേടിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

അർജുൻ അശോകൻ, റോഷൻ‌ മാത‍്യു, വിശാഖ് നായർ, എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവരെ കൂടാതെ മെഗാസ്റ്റാർ‌ മമ്മൂട്ടി കാമിയോ വേഷം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോളിവുഡ് സംഗീത സംവിധായകരായ ശങ്കർ- ഇഹ്സാൻ- ലോയ് ടീം മലയാളത്തിൽ ആദ‍്യമായി സംഗീതം പകർന്ന ചിത്രമെന്ന പ്രത‍്യേകതയും ചത്താ പച്ചയ്ക്കുണ്ട്

malayalam movie
arjun ashokan
box office collection

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com