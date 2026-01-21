Entertainment

ത്രില്ലർ മൂഡിൽ 'ക്രിസ്റ്റീന' എത്തുന്നു; റിലീസ് 30ന്

ചിത്രം ഒരേ സമയം കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും കർണ്ണാടകയിലുമാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.
Christina film release

ത്രില്ലർ മൂഡിൽ 'ക്രിസ്റ്റീന' എത്തുന്നു; റിലീസ് 30ന്

Updated on

ത്രില്ലർ മൂഡിലൊരുക്കിയ ചിത്രം "ക്രിസ്റ്റീന" ജനുവരി 30-ന് തീയേറ്ററുകളിലെത്തും.സുദർശനൻ രചനയും സംവിധാനവും നിർവ്വഹിക്കുന്ന ചിത്രം ഒരേ സമയം കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും കർണ്ണാടകയിലുമാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ചിത്രാ സുദർശൻ ആണ് നിർമാണം.

സുധീർ കരമന, എം.ആർ. ഗോപകുമാർ, സീമ ജി. നായർ, ആര്യ, നസീർ സംക്രാന്തി, സുനീഷ് കെ. ജാൻ, കലാഭവൻ നന്ദന, മുരളി മാനിഷാദ, കോബ്ര രാജേഷ്, ശിവമുരളി, മായാകൃഷ്ണ, ശ്രീജിത്ത് ബാലരാമപുരം, രാജീവ് റോബർട്ട്, അഭി, അനീഷ്, സുനിൽ പുന്നക്കാട്, രാജേഷ് വിശ്വരൂപം, ചിത്ര സുദർശനൻ, രാജീവ്, മാസ്റ്റർ അശ്വജിത്ത്, കുമാരി അവന്തിക പാർവ്വതി, രാജേന്ദ്രൻ ഉമ്മണ്ണൂർ എന്നിവരാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾക്കു ജീവൻ പകരുന്നത്.

ബാനർ- സി എസ് ഫിലിംസ്, ‌നിർമ്മാണം - ചിത്രാ സുദർശനൻ, ഛായാഗ്രഹണം - ഷമീർ ജിബ്രാൻ, എഡിറ്റിംഗ് - അക്ഷയ് സൗദ, സംഗീതം -ശ്രീനാഥ് എസ് വിജയ്, പശ്ചാത്തല സംഗീതം - സൺഫീർ, ഗാനരചന - ശരൺ ഇൻഡോകേര, പാടിയവർ - നജിം അർഷാദ്, ജാസി ഗിഫ്റ്റ്, രശ്മി മധു, ലക്ഷ്മി രാജേഷ്, ‌പി ആർ ഒ - അജയ് തുണ്ടത്തിൽ.

film
Thriller

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com