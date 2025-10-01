Entertainment
വിവാദചിത്രം 'അപൂർവ പുത്രന്മാർ' ഒടിടിയിലേക്ക്
വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ബിബിൻ ജോർജ്, ലാലു അലക്സ്, അശോകൻ, എന്നീ താരങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഭക്തിയിലും വിശ്വാസങ്ങളിലും അടിയുറച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഒരപ്പന്റേയും, അതിനു വിപരീത സ്വഭാവമുള്ള രണ്ട് ൺമക്കളുടേയും കഥ തികച്ചും നർമ്മ മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അപൂർവപുത്രന്മാർ ഒടിടിയിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യും. ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോയിലാണ് ഈ ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
റിലീസ് സമയത്തു കടന്നുവന്ന ചില വിവാദങ്ങൾ മൂലം പ്രദർശനം നിർത്തേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി. രജിത്ത് ആർ.എൽ. - ശ്രീജിത്ത് എന്നിവർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം യാനി എന്റെർടൈൻമെന്റിന്റെ ബാനറിൽ ആരതി കൃഷ്ണയാണു നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
