രണ്ടാമത്തെ പുത്രിയുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തി ദീപികയും രൺവീറും: ദസറയ്ക്കു ചേർന്ന പേര്

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മുംബൈ: ബോളിവുഡ് താരദമ്പതികളായ ദീപിക പദുകോണും രൺവീർ സിങ്ങും രണ്ടാമത്തെ മകളുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തി: ദേവി പദുകോൺ സിങ്. ദസറ ദിനത്തിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ച കുടുംബചിത്രത്തിലൂടെയാണ് പ്രഖ്യാപനം. രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിന്റെ വരവിനു ശേഷമുള്ള ഇവരുടെ ആദ്യ കുടുംബചിത്രം കൂടിയാണിത്.
"സ്നേഹത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും... ദേവി പദുകോൺ സിങ്" എന്നാണ് ദീപിക ചിത്രത്തിന് നൽകിയ അടിക്കുറിപ്പ്.
സ്വർണനിറത്തിലുള്ള പരമ്പരാഗത വേഷമണിഞ്ഞാണ് ദീപികയും രൺവീറും മൂത്ത മകൾ ദുവയും കുഞ്ഞു ദേവിയും ചിത്രത്തിലുള്ളത്. ദുവയെ എടുത്തുനിൽക്കുന്ന രൺവീർ, സഹോദരിക്ക് മുത്തം നൽകുന്ന ദുവ, ദേവിയെ കൈകളിൽ ചേർത്തുപിടിക്കുന്ന ദീപിക എന്നിങ്ങനെ കുടുംബത്തിന്റെ സ്നേഹനിമിഷമാണ് ചിത്രം പകർത്തിയത്.
പോസ്റ്റിനു പിന്നാലെ ശർവരി, മൃണാൾ ഠാക്കൂർ, ഭൂമി പെഡ്നേക്കർ, പ്രജ്ഞ ജയ്സ്വാൾ, ഹർഷ്ദീപ് കൗർ തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങൾ കുടുംബത്തിന് ആശംസകളുമായെത്തി. 2026 സെപ്റ്റംബർ 19-നാണ് ദമ്പതികൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞ് പിറന്നത്.
2013-ൽ 'ഗോലിയോം കി രാസ്ലീല രാം-ലീല'യുടെ സെറ്റിലാണ് ഇരുവരുടെയും പ്രണയത്തിന്റെ തുടക്കം. 2015-ൽ രഹസ്യമായി വിവാഹനിശ്ചയം നടത്തി. 2018 നവംബർ 14-ന് ഇറ്റലിയിലെ ലേക്ക് കോമോയിൽ ആഡംബര ചടങ്ങിൽ വിവാഹിതരായി. ദീപികയുടെ കൊങ്കണി പാരമ്പര്യവും രൺവീറിന്റെ സിന്ധി പശ്ചാത്തലവും പ്രതിഫലിപ്പിച്ച രണ്ടു ചടങ്ങുകളായിരുന്നു വിവാഹത്തിന്. 2024 സെപ്റ്റംബർ 8-ന് ആദ്യ മകൾ ദുവ പിറന്നു.