സാന്ത്വനത്തിലെ 'അപ്പു'വും മാനസപുത്രിയിലെ 'സോഫി'യും ഒന്നിക്കുന്ന 'ധീര'

ജനപ്രിയ സീരിയലുകളിലൂടെ സുപരിചിതരായി മാറിയ ശ്രീകല ശശിധരൻ, രക്ഷാ രാജ്, അർച്ചന മേനോൻ എന്നിവർ ഒരുമിക്കുന്ന ധീര എന്ന പരമ്പര ജനപ്രീതിയാർജിക്കുന്നു. പ്രമുഖ താരം ദിനേശ് പണിക്കരും പ്രധാന കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നുണ്ട്. സമൂഹത്തിൽ നിരവധി സ്ത്രീകൾ നിശബ്ദമായി സഹിക്കുന്ന വേദനകളാണ് ഗാർഹിക പീഡനം, സ്ത്രീ പീഡനം, വൈകാരിക ചൂഷണങ്ങളും.
അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ സന്ദേശമായാണ് പരമ്പര മുന്നേറുന്നത്.. ദൂരദർശനിൽ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ രാത്രി 7.30 മണിക്കാണ് പരമ്പര സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്.
കെ കെ മേനോൻ, പയ്യന്നൂർ മുരളി, സന്തോഷ് ശശിധരൻ, അഭിജിത്, മിഥുൻ, ബ്രഷ്നേവ്, സാജു ആറ്റിങ്ങൽ, വിനായക്, നിഹാസ്, അർച്ചന മേനോൻ, രക്ഷാരാജ്, ഐശ്വര്യ സുരേഷ്, ലക്ഷ്മി, ബാലഗോപാൽ, ദിവ്യ ശ്രീധർ, സിന്ധു ശിവസൂര്യ, മഞ്ജു സുഭാഷ്, മനീഷ, ശിവാനി, വിജയകുമാരി, ബീന സുനിൽ, ആശ നായർ, മല്ലിക റാണി, വൈഗ വിജയ്, ശ്രീലക്ഷ്മി എന്നിവർ അഭിനയിക്കുന്നു.പിആർഒ അജയ് തുണ്ടത്തിൽ.