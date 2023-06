ഫഹദ് - അപർണ ചിത്രം 'ധൂമം' ട്രെയിലറെത്തി

ഹോംബാലെ ഫിലിംസിന്‍റെ ആദ്യ മലയാള ചിത്രം സസ്പെൻസ് ത്രില്ലറായ "ധൂമം " ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി. പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസും മാജിക് ഫ്രെയിംസും ചേർന്ന് ജൂൺ 23 ന് ചിത്രം തീയേറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര വ്യവസായത്തിൽ തന്നെ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം അടയാളപ്പെടുത്തിയ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ഹോംബാലെ ഫിലിംസ് തങ്ങളുടെ ആദ്യ മലയാള ചിത്രം 'ധൂമം' ത്തിന്‍റെ ട്രെയിലർ പുറത്തിറക്കി. പ്രേക്ഷകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ സിനിമ ഒരു സസ്പെൻസ് ത്രില്ലറാണ്.

A few Souls leave behind a trail (er) of Smoke and Mirrors എന്ന ടാഗ്‌ലൈനോടുകൂടിയാണ് ട്രെയിലർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രം കേരളത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസും മാജിക് ഫ്രെയിംസും ചേർന്നാണ്.