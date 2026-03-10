തിയെറ്റർ റിലീസിനു മുന്നേ അഡ്വാൻസ് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്ങിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കി ധുരന്ധർ 2; വിറ്റു പോയത് 2 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ

ആദിത്യ ധറിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ രൺവീർ സിങ്ങിനെ നായകാനാക്കി മാർച്ച് 19ന് തിയെറ്ററിൽ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രമാണ് ധുരന്ധർ 2. ആദ്യ ഭാഗത്തിന് ലഭിച്ച ഗംഭീര പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം രണ്ടാം ഭാഗത്തിനും ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.
ഇപ്പോഴിതാ റിലീസാവുന്നതിനു മുന്നേ അഡ്വാൻസ് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്ങിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ധുരന്ധർ 2. ഇതുവരെ 2 ലക്ഷത്തോളം ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റു പോയത്. ഏകദേശം 18 കോടിയോളം രൂപയാണ് റിലീസിനു മുന്നേ തന്നെ ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ബോക്സ് ഓഫിസിൽ നിന്നും 1300 കോടി രൂപയോളം കളക്ഷൻ നേടിയിരുന്നു. ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, മലയാളം എന്നീ ഭാഷകളിലായാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.