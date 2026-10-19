ഫോറൻസിക് സർജനായി ദിലീപ്, ഹെനോക് തുടങ്ങി

ദിലീപ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രം ഹെനോക് (henok) ആലപ്പുഴയിൽ ആരംഭിച്ചു. ഫൊറൻസിക് സർജനായാണ് ദിലീപ് ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നത്. ഉല്ലാസ് കൃഷ്ണ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം എം സ്റ്റാർ എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്സാണ് നിർമിക്കുന്നത്. ദുൽഖർ സൽമാന്റെ വേഫറർ ഫിലിംസാണ് പ്രദർശനത്തിന് എത്തിക്കുന്നത്.
തിങ്കളാഴ്ച്ച ആലപ്പുഴ കല്ലുപാലത്ത് തിരുവതാംകൂർ സഹോദരിമാരായ ലളിത പത്മിനി രാഗിണിമാരുടെ പുരാതനമായ തറവാട്ടിലായിരുന്നു ചിത്രീകരണത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ചത്. ദിലീപും മറ്റ് അഭിനേതാക്കളും അണിയറപ്രവർത്തകരും ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചു കൊണ്ടാണ് ചടങ്ങുകൾക്കു തുടക്കമായത്. പ്രശസ്ത നിർമാതാവ് ജോബി ജോർജ് സ്വിച്ചോൺ കർമം നിർവഹിച്ചു. The man in the mist. എന്ന അടിക്കുറപ്പോടെയാണ് ഈ ചിത്രമെത്തുന്നത്. ഹെനോക് എന്ന ബൈബിൾ വാക്കിലൂടെ അർഥമാക്കുന്നത് ദൈവത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ എന്നതാണ്.
നിഗൂഢത നിറഞ്ഞ കഥാ പശ്ചാത്തലവും, ഉദ്വേഗം നിറഞ്ഞ അന്വേഷണവുമാണ് ചിത്രത്തെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നതെന്നാണ് ടൈറ്റിൽസൂചിപ്പിക്കുന്നത്. തുടക്കം മുതൽ ഉദ്വേഗത്തിന്റെ മുൾമുനയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഈ ചിത്രം. കഥയുടെ കെട്ടുറപ്പിലും പുതുമയിലും അവതരണ മികവും കൊണ്ട് വേറിട്ട ഒരു ദൃശ്യാനുഭവം പ്രേഷകർക്കു സമ്മാനിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സംവിധായകൻ ഉല്ലാസ് കൃഷ്ണ. പുഷ്പകവിമാനമെന്ന ആദ്യ ചിത്രത്തിലൂടെ തന്റെ കൈയൊപ്പു പതിപ്പിച്ച ഉല്ലാസ് കൃഷ്ണ ഇക്കുറി വലിയ ക്യാൻവാസ്സിലേക്കു നീങ്ങുകയാണ്. വലിയ താരനിരയുടെ അകമ്പടിയോടെ യെത്തുന്ന ഈ ചിത്രം വലിയ മുതൽ മുടക്കിലാണ് എത്തുന്നത്.
റോബിനും ഉല്ലാസ് കൃഷ്ണയും ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജോണി ആന്റണി, എമിൽ ജോർജ്, അർജുൻ രാധാകൃഷ്ണൻ, ഗ്രേസ് ആന്റണി, മനോജ് കെ.യു., സുധി കോപ്പ, പ്രാർഥന എസ്., ശ്രുതി ജയൻ, ഷാജു ശ്രീധർ, രഘുനാഥ് പലേരി, നിസ്താർ സെയ്ത്, പ്രമോദ് വെളിയനാട്, സോഹൻ സീനുലാൽ, വിനോദ് കെടാമംഗലം, ആശാ മഠത്തിൽ ശ്രീകാന്ത് തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന അഭിനേതാക്കളാണ്.
ഛായാഗ്രഹണം: ഷാജികുമാർ, എഡിറ്റിംഗ്: ഷഫീഖ് വി.ബി., സംഗീതം: മുജീബ് മജീദ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: എമിൽ ജോർജ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കോർഡിനേറ്റർ: നോബിൾ ജേക്കബ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: സുനിൽ ദാസ്, മേക്കപ്പ്: റോണക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ: അരുൺ മനോഹർ, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: ദീപക് എ. നാരായൺ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ദീപക് പരമേശ്വരൻ, ഡിസൈൻസ്: യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്, സ്റ്റിൽസ്: നന്ദു, ഡിജിറ്റൽ പ്രമോഷൻസ്: അനൂപ് സുന്ദരൻ. വേഫറർ ഫിലിംസ് ഈ ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തിക്കുന്നു.