കേരളത്തിലെ തൊഴിലാളിവർഗ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തോടൊപ്പം വളർന്ന മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ പി.കെ. ഗുരുദാസന്റെ സമരതീക്ഷ്ണമായ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുങ്ങുന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയാണ് 'സമരസഖാവ് പി.കെ. ഗുരുദാസൻ'. മാധ്യമപ്രവർത്തകനും സംവിധായകനുമായ ബിജു നെട്ടറയാണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.
കയർത്തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ വളർന്ന് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ലളിതജീവിതത്തിന്റെയും പൊരുതുന്ന മനസോടെയുള്ള സംഘാടനത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി മാറിയ നേതാവാണ് പി.കെ. ഗുരുദാസൻ. അടിയന്തിരാവസ്ഥക്കാലത്തെ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ, ദീർഘകാലത്തെ ഒളിവ് ജീവിതം, അവിഭക്ത കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെയും തുടർന്ന് സിപിഎമ്മിലെയും നിർണായക സംഘടനാ ചുമതലകൾ, തൊഴിൽ-എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള ഭരണമികവ് എന്നിവയെല്ലാം സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് ഡോക്യുമെന്ററി.
കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന അപൂർവ ചിത്രങ്ങളും അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെയും സഹപ്രവർത്തകരുടെയും ഓർമക്കുറിപ്പുകളും ഡോക്യുമെന്ററിക്ക് കരുത്തേകുന്നു.
തലമുറകൾക്ക് പകർന്നുനൽകേണ്ട കമ്യൂണിസ്റ്റ് മൂല്യങ്ങളുടെയും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പോരാട്ടങ്ങളുടെയും നേർക്കാഴ്ചയായിരിക്കും ഈ ചിത്രമെന്ന് സംവിധായകൻ ബിജു നെട്ടറ.
ബാനർ- നെട്ടറ മീഡിയ പ്രൊഡക്ഷൻസ്. നിർമാണം- പി. എ. സമദ് കരുനാഗപ്പള്ളി, സുധീർ മംഗലത്ത്, വിൽസൺ പെരേര, എഡിറ്റിങ് - അഭിലാഷ് ബാലചന്ദ്രൻ, പ്രോജക്റ്റ് ചീഫ് കോ-ഓർഡിനേറ്റർ- കെ. സേതുമാധവൻ, കോ-പ്രൊഡ്യൂസർ- ടി.വി. ബാലൻ, ഛായാഗ്രഹണം- രാരിഷ്, ഗൗരി ബിജു, നരേഷൻ- പ്രൊഫ. അലിയാർ, പിആർഒ - അജയ് തുണ്ടത്തിൽ.