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കുട്ടികളെ കൈയിലെടുത്ത് ഫഹദ്; വിസ്മയമായി ‘ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദി ട്രബിൾ’

കുട്ടികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആസ്വദിക്കാവുന്ന മനോഹരമായ സിനിമാനുഭവമാണ് ചിത്രം സമ്മാനിക്കുന്നത്.
‘Don’t Trouble the Trouble’ becomes a favorite film among children and families

കുട്ടികളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും പ്രിയ ചിത്രമായി ‘ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദി ട്രബിൾ’

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ഫഹദ് ഫാസിലിനെ നായകനാക്കി എസ്.എസ്. രാജമൗലി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫാന്‍റസി ചിത്രം ‘ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദി ട്രബിൾ’ആദ്യ ദിനം തന്നെ കുട്ടികളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും പ്രിയ ചിത്രമായി മാറുന്നു. കുട്ടികളുമായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്ന രസകരമായ മുഹൂർത്തങ്ങളും ഫാന്‍റസിയുടെ വിസ്മയക്കാഴ്ചകളും സമ്മാനിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് കേരളത്തിൽ മികച്ച ബുക്കിങ്ങും ഫാസ്റ്റ് ഫില്ലിംഗ് ഷോകളുമാണ് ആദ്യ ദിനം ലഭിച്ചത്.

ഫഹദ് ഫാസിൽ തന്‍റെ അഭിമുഖങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ‘മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ’, ‘അഞ്ജലി’, ‘എന്‍റെ മാമാട്ടിക്കുട്ടിയമ്മയ്ക്ക്’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിച്ച വിസ്മയാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, മറ്റൊരു ജോണറിലൂടെ കുട്ടികളെയും മനസ്സിൽ ഇന്നും കുട്ടിത്തം സൂക്ഷിക്കുന്ന മുതിർന്നവരെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ‘ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദി ട്രബിൾ’.

കുട്ടികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആസ്വദിക്കാവുന്ന മനോഹരമായ സിനിമാനുഭവമാണ് ചിത്രം സമ്മാനിക്കുന്നത്. ആദ്യ ദിനത്തിലെ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങളും മികച്ച ബുക്കിങ്ങും ഫാസ്റ്റ് ഫില്ലിംഗ് ഷോകളും ചിത്രത്തിന് കുടുംബപ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യതയുടെ സൂചനകളാണ്. റിലീസ് ദിനം തന്നെ കുട്ടികളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും പ്രിയ ചിത്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ‘ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദി ട്രബിൾ’.

നവാഗതനായ ശശാങ്ക് യെലേട്ടിയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത്. ആർക്ക മീഡിയ വർക്ക്സ്, ഷോയിംഗ് ബിസിനസ് എന്നീ ബാനറുകളുടെ കീഴിൽ ഷോബു യാർലഗഡ്ഡ, പ്രസാദ് ദേവിനേനി, എസ്. എസ്. കാർത്തികേയ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ നിർമ്മാതാക്കൾ. ഭാവന റിലീസാണ് ‘ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദി ട്രബിൾ’കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിക്കുന്നത്.

ഫഹദ് ഫാസിൽ തന്‍റെ പതിവ് അഭിനയശൈലിയിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ബാലതാരമായ സാറയുടെ പ്രകടനവും ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്ന്. മലയാളം, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലാണ് ചിത്രം റിലീസായത്. കാലഭൈരവയാണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതവും പശ്ചാത്തലസംഗീതവും ഒരുക്കുന്നത്. എസ്. എസ്. കാഞ്ചിയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡെവലപ്‌മെന്‍റ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹംസ അലിയാണ് കോ-റൈറ്റർ. ബാലാജി സുബ്രഹ്മണ്യം ഛായാഗ്രഹണവും പ്രവീൺ ആന്‍റണി എഡിറ്റിംഗും നിർവഹിക്കുന്നു.പിആർ ഒ : പ്രതീഷ് ശേഖർ

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