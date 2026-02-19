Entertainment

'കേരള സ്റ്റോറി 2'ന്‍റെ സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കണം; ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി

സെൻസർ ബോർഡിന് ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്
Petition filed in High Court seeking cancellation of censor certificate for 'Kerala Story 2'

Updated on

കൊച്ചി: കേരള സ്റ്റോറി എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്‍റെ സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ‍്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി. അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ചയോടെ ഹർജി ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും. ഇതേത്തുടർന്ന് സെൻസർ ബോർഡിന് ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസ് നൽകി.

രണ്ടു ദിവസം മുൻപാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഇതിനു പിന്നാലെ മുഖ‍്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ അടക്കമുള്ളവർ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

മതനിരപേക്ഷ പാരമ്പര‍്യത്തെ അവഹേളിക്കാൻ ല‍ക്ഷ‍്യമിട്ട് നിർ‌മിച്ച ദി കേരള സ്റ്റോറി എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ രണ്ടാം ഭാഗം പുറത്തിറങ്ങുന്നു എന്ന വാർത്ത ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടതാണെന്ന തരത്തിലായിരുന്നു മുഖ‍്യമന്ത്രിയുടെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്.

