മലയാളിക്ക് മറക്കാനാവാത്ത എട്ട് നാടകഗാനങ്ങൾ | Video

നാടകം: നഗരവിശേഷം (കെപിഎസി)
രചന: ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ്
സംഗീതം: എം.കെ. അർജുനൻ
ആലാപനം: കല്ലറ ഗോപൻ
സംസ്ഥാന നാടക പുരസ്കാരങ്ങളിൽ മികച്ച ഗാനരചന, സംഗീതം, ആലാപനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടി
നാടകം: നിങ്ങളെന്നെ കമ്യൂണിസ്റ്റാക്കി
രചന: ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ്
സംഗീതം: ജി. ദേവരാജൻ
നാടകം: ഡോക്ടർ
രചന: ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ്
സംഗീതം: ജി. ദേവരാജൻ
നാടകം: ജനനീ ജന്മഭൂമി
രചന: ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ്
സംഗീതം: ജി. ദേവരാജൻ
നാടകം: സ്വർഗം നാണിക്കുന്നു
രചന: വയലാർ രാമവർമ
സംഗീതം: എൽ.പി.ആർ. വർമ
നാടകം: വിശറിക്ക് കാറ്റ് വേണ്ട
രചന: വയലാർ രാമവർമ
സംഗീതം: ജി. ദേവരാജൻ