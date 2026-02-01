Entertainment

സംവിധായകൻ രോഹിത് ഷെട്ടിയുടെ വീടിനു നേരെ വെടിവയ്പ്പ്, അന്വേഷണം

ജുഹുവിലെ വീടിനു നേരെ ശനിയാഴ്ച രാത്രി 12.43ഓടെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്
Firing outside filmmaker Rohit Shetty's Mumbai residence

രോഹിത് ഷെട്ടി

Updated on

മുംബൈ: ബോളിവുഡ് സംവിധായകൻ രോഹിത് ഷെട്ടിയുടെ വീടിനു നേരെ വെടിവയ്പ്പ്. ജുഹുവിലെ വീടിനു നേരെ ശനിയാഴ്ച രാത്രി 12.43ഓടെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. അജ്ഞാതർ വീടിനുനേരെ അഞ്ച് റൗണ്ട് വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. ആർക്കും പരുക്കില്ല.

വെടിവെപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ രോഹിത് ഷെട്ടി വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. വീട്ടു ജോലിക്കാരിൽനിന്ന് പൊലീസ് മൊഴിയെടുത്തു. വീടിന്റെ ഭിത്തിയിലാണ് വെടിവച്ചത്. പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. രോഹിത് ഷെട്ടിയിൽനിന്നും പൊലീസ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. വെടിവയ്പ്പിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല.

ജുഹുവിലെ ഷെട്ടി ടവേഴ്സ് എന്ന 10 നില കെട്ടിടത്തിലാണ് രോഹിത് ഷെട്ടി താമസിക്കുന്നത്. ഫൊറൻസിക് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി. സിസിടിവികളും പ്രദേശവാസികളുടെ മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

firing
rohit shetty

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com