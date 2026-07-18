ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ അഭിനയമികവിന്റെ പര്യായമായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മമ്മൂട്ടി വീണ്ടും ദേശീയ തലത്തിൽ ചരിത്രം കുറിച്ചു. 72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിൽ 'ഭ്രമയുഗം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ അസാമാന്യ പ്രകടനത്തിനാണ് മമ്മൂട്ടി മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയത്. ഈ ബഹുമതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാലാമത്തെ മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരമാണ്.
അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി നീളുന്ന അഭിനയജീവിതത്തിൽ അനവധി കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ വിസ്മയിപ്പിച്ച മമ്മൂട്ടിക്ക് ദേശീയ അംഗീകാരങ്ങൾ പുതുമയല്ല. എന്നാൽ ഓരോ ദേശീയ പുരസ്കാരവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനയയാത്രയിലെ വ്യത്യസ്തമായ ഉയരങ്ങളെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. 1990ൽ 'ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ', 'മതിലുകൾ' എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ പ്രകടനത്തിനായിരുന്നു ആദ്യ ദേശീയ പുരസ്കാരം. തുടർന്ന് 1994ൽ 'വിധേയൻ', 'പൊന്തൻമാട' എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ രണ്ടാം ദേശീയ പുരസ്കാരവും സ്വന്തമാക്കി. 1998ൽ 'ഡോ. ബാബാസാഹേബ് അംബേദ്കർ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ അനശ്വര പ്രകടനത്തിലൂടെ മൂന്നാം ദേശീയ പുരസ്കാരവും നേടി. ഇപ്പോൾ 'ഭ്രമയുഗം' അദ്ദേഹത്തിന് നാലാമത്തെ ദേശീയ കിരീടം സമ്മാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
സാധാരണ നായകസങ്കൽപ്പങ്ങളെ മറികടന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് എന്നും മമ്മൂട്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. പ്രായം കൂടുംതോറും അഭിനേതാവെന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഭാവമാണ് ഇന്നും ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ അദ്ദേഹത്തെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്. വാണിജ്യവിജയങ്ങൾ മാത്രം ലക്ഷ്യമിടാതെ കഥയ്ക്കും കഥാപാത്രത്തിനും മുൻതൂക്കം നൽകുന്ന സമീപനമാണ് ദേശീയ ജൂറിയുടെയും പ്രേക്ഷകരുടെയും ഒരുപോലെ ആദരവ് അദ്ദേഹത്തിന് നേടിക്കൊടുത്തത്.
രാഹുൽ സദാശിവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഭ്രമയുഗം' മലയാള സിനിമയിൽ അപൂർവമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഹൊറർ-പീരിയഡ് ശൈലിയിലുള്ള ചിത്രമായിരുന്നു. കറുപ്പും വെളുപ്പും ദൃശ്യഭാഷയിൽ ഒരുക്കിയ സിനിമയിൽ ദുരൂഹതയും അധികാരവും ഭീതിയും ചേർന്ന കഥാപാത്രത്തെ മമ്മൂട്ടി അതിഗംഭീരമായി അവതരിപ്പിച്ചു. സംഭാഷണങ്ങളെക്കാൾ നോട്ടവും ശരീരഭാഷയും നിശബ്ദതയും കൊണ്ട് കഥാപാത്രത്തെ ജീവിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനമാണ് ദേശീയ ജൂറിയുടെ പ്രശംസ നേടിയത്.
മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ദേശീയ പുരസ്കാര വേദിയിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ സാന്നിധ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് മമ്മൂട്ടി. തലമുറകൾ മാറിയിട്ടും അഭിനയത്തിലെ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം വിരാമമിട്ടിട്ടില്ല. യുവസംവിധായകരോടൊപ്പം പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാകുന്നതും വ്യത്യസ്ത കഥകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിനെ എന്നും പുതുമയോടെ നിലനിർത്തി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങളുടെ എണ്ണം മാത്രമല്ല, ഓരോ പുരസ്കാരത്തിന്റെയും കലാമൂല്യവും പ്രത്യേകതയും ആരാധകരും സിനിമാപ്രേമികളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
ഈ നാലാം ദേശീയ പുരസ്കാരം മമ്മൂട്ടിയുടെ വ്യക്തിഗത നേട്ടം മാത്രമല്ല, മലയാള സിനിമയുടെ അഭിമാന നേട്ടം കൂടിയാണ്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഭാഷയുടെ അതിരുകൾ മറികടന്ന് അഭിനയത്തിന്റെ സർവലൗകിക ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന നടനാണ് മമ്മൂട്ടിയെന്ന് ഈ അംഗീകാരം വീണ്ടും തെളിയിക്കുന്നു. ഓരോ ദശകത്തിലും പുതിയ അഭിനയമാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച അദ്ദേഹം ഇന്നും ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും പ്രസക്തനായ അഭിനേതാക്കളിൽ ഒരാളായി തുടരുകയാണ്.
ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇപ്പോൾ മമ്മൂട്ടിയുടെ പേര് നാല് തവണയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അക്കങ്ങളെക്കാൾ വലുതാണ് അദ്ദേഹം സമ്മാനിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഓർമ്മ. ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥയിലെ ചന്ദു ചേകവരിൽ നിന്ന് ഭ്രമയുഗത്തിലെ കൊടുമൺ പോറ്റിയിലേക്ക് നീളുന്ന ആ അഭിനയയാത്ര ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ എന്നും സുവർണലിപികളിൽ എഴുതപ്പെട്ടുതന്നെ തുടരും. നാലാം ദേശീയ പുരസ്കാരം ആ മഹത്തായ യാത്രയിലെ മറ്റൊരു പൊൻതൂവലായി ഇപ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.