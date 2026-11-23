ഹരിയാൻവി ഗായികയും നർത്തകിയും പെർഫോമറുമായ സപ്ന ചൗധരി ഉത്തരേന്ത്യൻ വിനോദലോകത്ത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ പേരാണ്. പരമ്പരാഗത ഹരിയാൻവി സംഗീതത്തിന്റെ താളവും ചടുലമായ നൃത്തച്ചുവടുകളും ചേർന്നതാണ് സപ്നയുടെ പ്രകടനങ്ങളുടെ പ്രധാന ആകർഷണം. വലിയ സ്റ്റേജുകളിൽ നേരിട്ടുള്ള പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ ആരാധകരെ നേടിയെടുത്ത അവർ പിന്നീട് സംഗീത വീഡിയോകളിലൂടെയും ടെലിവിഷനിലൂടെയും ജനപ്രീതി വർധിപ്പിച്ചു.
നാടൻ വേദികളിൽ നിന്ന് താരപദവിയിലേക്ക്
ഹരിയാനയിലെ പ്രാദേശിക വേദികളിലൂടെയാണ് സപ്നയുടെ കലാജീവിതം വളർന്നത്. സാധാരണക്കാരുടെ ആഘോഷങ്ങളിലും പൊതുപരിപാടികളിലും അവതരിപ്പിച്ച നൃത്തങ്ങൾ വളരെ വേഗം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. വലിയ സജ്ജീകരണങ്ങളോ സിനിമാതാരങ്ങളുടെ പകിട്ടോ ഇല്ലാതെ, സ്വന്തം പ്രകടനമികവുകൊണ്ട് കാണികളെ ആവേശത്തിലാക്കാൻ സപ്നയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു.
ഹരിയാൻവി സംഗീതത്തിന്റെ തനിമ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അവരുടെ നൃത്തശൈലി യുവാക്കൾക്കിടയിൽ പ്രത്യേക തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചു. സപ്നയുടെ പ്രകടനങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ഗാനങ്ങൾ യൂട്യൂബിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വൈറലായതോടെ ഹരിയാനയ്ക്ക് പുറത്തും ആരാധകർ വർധിച്ചു. 'തേരി ആഖ്യാ കാ യോ കാജൽ', 'സോളിഡ് ബോഡി' പോലുള്ള ഗാനങ്ങൾ സപ്നയുടെ ജനപ്രീതിയുടെ അടയാളങ്ങളായി മാറി.
ബിഗ് ബോസ് 11; ദേശീയ ശ്രദ്ധയിലേക്ക്
2017ൽ സൽമാൻ ഖാൻ അവതാരകനായ ബിഗ് ബോസ് പതിനൊന്നാം സീസണിൽ മത്സരാർഥിയായെത്തിയതോടെയാണ് സപ്ന ചൗധരിക്ക് ദേശീയതലത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ലഭിച്ചത്. അതുവരെ ഹരിയാനയിലും സമീപ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മാത്രം ആരാധകവൃന്ദമുണ്ടായിരുന്ന താരത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പ്രേക്ഷകർ അടുത്തറിയാൻ തുടങ്ങി.
ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലെ പെരുമാറ്റവും തുറന്നുപറച്ചിലുകളും വ്യക്തിത്വവും ചർച്ചയായി. ഷോയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്ന ശേഷവും സംഗീത പരിപാടികളിലും സ്റ്റേജ് ഷോകളിലും മ്യൂസിക് വീഡിയോകളിലും സജീവമായി തുടർന്നു. പ്രാദേശിക കലാകാരിയിൽ നിന്ന് ദേശീയതലത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സെലിബ്രിറ്റിയായി മാറിയതായിരുന്നു ഈ ഘട്ടം.
വേദിയിലെ ആവേശം, ജീവിതത്തിലെ പോരാട്ടം
സപ്ന ചൗധരിയുടെ ജനപ്രീതിയുടെ പ്രധാന ഘടകം അവരുടെ നൃത്തം മാത്രമല്ല. ഹരിയാനയുടെ പ്രാദേശിക സംഗീത-നൃത്ത സംസ്കാരത്തെ വലിയൊരു ജനവിഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ അവർ വഹിച്ച പങ്കും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഗ്രാമീണ വേദികളിൽ നിന്ന് ദേശീയ ടെലിവിഷനിലേക്കുള്ള അവരുടെ വളർച്ച അതിന് തെളിവാണ്.
ഇപ്പോൾ വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും സ്വന്തം വ്യക്തിത്വവും കലാജീവിതവും വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സപ്ന. വേദികളിൽ ആയിരങ്ങളെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയ ആ നർത്തകിയുടെ അടുത്ത അധ്യായം എന്തായിരിക്കുമെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.