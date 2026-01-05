Entertainment

ജഗതി @75... മലയാളത്തിൻ്റെ ഹാസ സമ്രാട്ടിന് പിറന്നാൾ | Video

ചിരിയുടെയും ഓർമകളുടെയും വെള്ളിത്തിരയിലെ വിസ്മയത്തിന്‍റെയും എക്കാലത്തെയും മുഖമായ ജഗതി ശ്രീകുമാറിന്‍റെ 75-ാം ജന്മദിനം
Summary

മലയാള സിനിമ വർഷങ്ങളായി മിസ് ചെയ്യുന്ന ആ ചിരി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. ചിരിയുടെയും ഓർമകളുടെയും വെള്ളിത്തിരയിലെ വിസ്മയത്തിന്‍റെയും എക്കാലത്തെയും മുഖമായ ജഗതി ശ്രീകുമാറിന്‍റെ 75-ാം ജന്മദിനം. അനശ്വരമായ ഹാസ്യ മുഹൂർത്തങ്ങൾ മുതൽ മറക്കാനാകാത്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ വരെ, പുതിയ സിനിമകളിൽ വരാഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സാന്നിധ്യം ഇന്നും അതുല്യമായി തുടരുന്നു. നമ്മുടെ ഇതിഹാസത്തെ വലിയ സ്ക്രീനിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണാനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. ജന്മദിനാശംസകൾ, ജഗതി ശ്രീകുമാർ.

birthday
jagathy sreekumar

Also Watch

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com